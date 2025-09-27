Acopiaban la droga en bar y la vendían en una casa o enviaban a domicilio

El avance de una investigación a cargo del personal de la División Antidrogas de la Policía Federal derivó en la realización de allanamientos en una casa del barrio Cerrito Sur y en un bar del barrio Juramento donde detuvieron a tres mujeres y un hombre acusados de integrar una organización dedicada al narcomenudeo.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la investigación comenzó a mediados de julio a raíz de una denuncia que fue tomada por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de casos de Narcotráfico a cargo de Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Las medidas se hicieron efectivas en una vivienda en inmediaciones de las calles Cerrito y William Morris y en una casona que funcionaba como bar en Diagonal Gascón casi Nápoles: las tres mujeres y el hombre investigados fueron detenidos durante los allanamientos que se hicieron de manera simultánea.

En el operativo secuestraron una considerable cantidad de marihuana lista para la venta, más de tres kilos de flores, cocaína fraccionada en bochas para su venta, asimismo cocaína en piedra de máxima pureza, antes de fraccionada para el expendio, diferentes municiones, armas de fuego de puño, equipos de telefonía, informática, vestimentas y cajas térmicas de una conocida aplicación de delivery que usaban de pantalla para la distribución.

“También se halló una importante suma de efectivo –tanto en moneda nacional como extranjera-, un automóvil y motos de baja cilindrada empleadas en la distribución”, agregaron fuentes oficiales a este medio.

La banda comercializaba la droga en la vivienda del barrio Cerrito Sur o bajo la modalidad “delivery” empleando motos con las cajas térmicas de aplicaciones de entrega a domicilio. En el bar, que contaba con una exagerada y celosa vigilancia ante los pocos clientes que concurrían, acopiaban la droga.