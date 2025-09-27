Lo mataron con un destornillador en el centro: el padre de la víctima pide ampliar la investigación

Si bien el acusado de ser el autor material del crimen de Esteban Bellini (27) en el centro de la ciudad y su amigo acusado de encubrimiento agravado están con prisión preventiva –el segundo de ellos con arresto domiciliario-, el padre de la víctima presentó un pedido para ampliar la pesquisa, establecer si hay otras responsabilidades y el desarrollo de la secuencia fáctica para lo que designó un perito de parte.

Momento de la detención.

Pedro Bellini, con el patrocinio de los abogados penalistas Martín Bernat y Agustín Robbio, solicitó hace dos semanas a la fiscal Constanza Mandagarán una serie de medidas investigativas y procesales. Entre ellas se destaca el desgloce de la pieza procesal y profundización de pesquisa en torno a personas relacionadas a Lucas Ramos (31), acusado de ser el autor.

En tal sentido señalaron que la situación procesal de algunos de esas personas es “vidriosa” y que una eventual participación en los hechos “no se encuentra delimitada” por lo que hay cuestiones que deben esclarecerse. El pedido de citarla a declarar fue rechazado por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 al entender que ya lo hizo y que mantiene “los lineamientos de la hipótesis delictiva sin advertir a la fecha grado de participación alguna de la misma en el hecho investigado”.

“Huelga decir que la postura precozmente asumida por vuestra instrucción al rechazar, tan solo, una mínima tarea investigativa sobre la nombrada, no es más que el desarrollo de una profecía autocumplida. Digo esto, por cuanto, sostener la no participación criminal en base a una cuestión casi de fe, a la misma vez que se impide todo tipo de investigación a su respecto es, lisa y llanamente, impedir el descubrimiento de la verdad y sentenciar -precozmente- una imposibilidad absoluta de avanzar en tal sentido”, agregaron.

Moto secuestrada en la detención de Ramos.

Sin embargo los profesionales solicitaron que reconsideren esa posición porque “resulta prematuro asumir una postura en torno a su situación procesal por carecer, aún, de elementos investigativos que sirvan de sustento para dicha decisión”.

Tal como se informó oportunamente, fueron testigos ocasionales del hecho quienes vieron a Bellini tirado en el piso en Rivadavia y Santa Fe, en pleno centro, y dieron aviso al 911. Personal policial convocó al Same, que lo trasladó de urgencia a la guardia del Higa dónde lo intubaron y recibió la primera atención.

Gonzalo Olivera está imputado por encubrimiento agravado.

La víctima estuvo internada en coma inducido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y su estado era muy grave a partir de la herida cortante que recibió en la cabeza. Finalmente, los médicos no pudieron salvarle la vida y falleció el martes 4 de marzo, minutos antes de las diez de la noche.

La investigación avanzó y dos días después del ataque se solicitó la realización de un allanamiento para una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Santa Cruz y Bordabehere donde podría ocultarse el sospechoso de ser el autor del hecho. Tras el aval de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos se allanó el inmueble donde secuestraron varias prendas de vestir del imputado y su pareja, tres juegos de llaves con manchas simil hemáticas y el celular de Gonzalo Olivera (29), acusado de encubrimiento agravado y que cumple la prisión preventiva bajo arresto domiciliario.

Ramos fue detenido a fines de marzo por personal del Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en la calle Montes Carballo entre Aguirre y Estrada. El personal secuestró la moto en la que se desplazaba y un celular: desde ese día está privado de su libertad.