Otro vuelco terminó con dos personas hospitalizadas en la ruta 226

Luego del trágico siniestro vial ocurrido en la zona de Batán, otro choque y vuelco se produjo esta mañana, pero en la ruta 226.

El hecho ocurrió en el kilómetro 51 de la ruta nacional, en el tramo entre Mar del Plata y Balcarce.

Por motivos que aún se desconocen y que son materia de investigación, un Chevrolet Prisma que circulaba en sentido Mar del Plata-Balcarce se despistó, volcó y quedó tendido al costado de la ruta.

A raíz del fuerte impacto, un hombre y un menor de 12 años provenientes de la ciudad de Tandil fueron trasladados al Hospital Municipal Felipe A. Fossati de Balcarce para recibir asistencia médica.

Además de los efectivos policiales y de Tránsito, en el lugar trabajó personal de Corredores Viales de la base “El Dorado”.