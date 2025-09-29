Copones listos, farolas funcionando y pasamanos reconstruidos: cuándo se reinaugura la Escalera Imperial

Este domingo a las 17 en el paseo Las Toscas se reinaugurará la Escalera Imperiall tras una ardua tarea de restauración. Las tareas de incluyeron la reconstrucción de pasamanos, balaustres, escalones, descansos, pilares, además de la creación y colocación de copones, emplazamiento de farolas históricas y de una obra francesa.

Del acto participará la Guardia del Mar, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. Además, habrá un descubrimiento de placas a cargo de instituciones educativas que participaron en el proyecto de señalización de monumentos y sitios históricos declarados.

Asimismo, se emplazaron 15 farolas -13 simples y dos con doble luminaria- que acompañan la ornamentación e iluminación de todo el sector. Se crearon y colocaron antiguos copones en cada uno de los pilares recubiertos en piedra de canteras de la zona recreando las juntas representativas de inicios del siglo pasado.

La obra patrimonial que corona la Escalera es un copón francés sobre un pedestal de piedra martelinada con altísimo valor histórico para la ciudad, llegado a Mar del Plata en 1909, también solicitado por el paisajista Carlos Thays. Esta pieza en hierro fundido pertenece a la fundición francesa Val D’ Osne, la más importante del mundo.