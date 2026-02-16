Farolas, copones y peldaños de escaleras entre los objetos recuperados del patrimonio marplatense

El programa de conservación patrimonial avanza a paso firme en todo el partido de General Pueyrredón que ya recuperó más de 60 objetos patrimoniales que permanecían en propiedad de vecinos de la ciudad que desconocían el origen de las piezas ornamentales. Entre las piezas recuperadas hay esculturas, farolas, copones y hasta peldaños de la antigua rambla Bristol. En diálogo con 0223, la directora de Restauración de Monumentos históricos, Constanza Addiechi, explicó el trabajo que se realiza con las piezas y cuál será su futuro.

“Viene muy bien el Programa de Preservación Municipal, llevamos recuperadas más de 60 piezas”, dijo la funcionaria al tiempo que detalló que algunos de los elementos recuperados figuraban en el inventario como “piezas desaparecidas” y otras no estaban documentadas. “Hemos recuperado hasta cinco escalones de la vieja rambla”, comentó asombrada Addiechi.

Consultada sobre cómo llegaron las obras a formar parte de las “colecciones privadas” de los vecinos, Addiechi explicó que, tras la muerte de Adolfo Primavesi, que fue el encargado de la la reubicación de esculturas emblemáticas, en 1952 no se contiuó con el conrol de las piezas y mucha obra se perdió. “No se continuó lamentablemente con el trabajo de preservación y empezarían a desaparecer cosas”, dice.

“Hay gente que no sabe lo que realmente tiene en la casa, en sus jardines y gracias a la difusión de este programa toman consciencia del valor patrimonial que tienen las piezas”, explica. “Así, por ejemplo pudimos dar con el águila”, agrega en referencia a una de las piezas recuperadas.

Entre las piezas más significativas que ya han sido devueltas y están siendo restauradas, se encuentran, además de los peldaños de la Rambla, la escultura “Águila” de hierro fundido, procedente de la Fundición Val D´Osne. Llegada a Mar del Plata en 1909, fue parte de la Explanada Sud a la altura de Cabo Corrientes, copones del Paseo General Paz (1903), que adornaban los muretes del paseo costero.

También farolas de la Rambla Bristol (1913) fundidas en hierro que fueron retiradas del sector costero en 1941y forman parte del conjunto que llegó desde Francia en 1909 para iluminar el segundo paseo costero de la ciudad. Copones del florista José Francisco Chauvin, que originalmente adornaban los jardines de su propiedad en la zona que hoy ocupa el Hospital Privado de la Comunidad.

Además se recuperaron pantallas de publicidad antiguas: instaladas en 1925 y 1929, eran usadas para señalizar sitios históricos. De las 300 que hubo originalmente, apenas 20 han sido recuperadas.

“Cada pieza que regresa al espacio público es un testimonio de la historia de Mar del Plata”, sostuvo la funcionaria y agregó: “Desde hace años, trabajamos en la recuperación del patrimonio escultórico que forma parte del espacio público, y esta campaña es reflejo del compromiso conjunto entre la comuna y la comunidad para preservar lo que nos pertenece a todos”, indicó Addiechi tras señalar que las piezas se encuentran a resguardo en el taller de restauración y no se descarta que, en un futuro sean exhibidas al público.

Los vecinos que deseen aportar información sobre el paradero de otras piezas históricas o que posean alguna de ellas, a comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 147, la Línea de Atención al Vecino.