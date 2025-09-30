Espanto: guardó el cuerpo de su hija muerta en la heladera durante más de 20 años

Keiko Mori, una mujer de 75 años residente en la prefectura de Ibaraki, al noreste de la ciudad japonesa de Tokio, se entregó esta mañana a la Policía tras confesar que había estado guardando el cadáver de su hija en la heladera durante dos décadas. Un vocero de las fuerzas de seguridad confirmó que la anciana vivía sola desde el fallecimiento reciente de su esposo.

Al mismo tiempo, durante años había mantenido el cuerpo de su hija, nacida en 1975, dentro de un congelador en su domicilio. Los investigadores encontraron el cadáver acurrucado, vestido únicamente con camiseta y ropa interior, y en avanzado estado de descomposición. Según declaraciones recogidas por los efectivos, la septuagenaria explicó que compró el freezer para contener el fuerte olor que emanaba de los restos.

Sin embargo, la mujer no precisó la causa de la muerte y tampoco confirmó si tuvo alguna participación. Los agentes señalaron que se realizará una autopsia en los próximos días para determinar cuándo y cómo falleció la joven. Aunque la hija fallecida no era la única descendiente de Mori, la Policía tampoco reveló cuántos hijos tenía la mujer.

Por lo pronto, la anciana fue detenida bajo sospecha de "abandono de cadáver", y las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el fallecimiento y el largo tiempo en que el cuerpo permaneció oculto. Los vecinos, por su parte, describieron a la anciana como una persona aparentemente normal y reservada, y se mostraron "muy sorprendidos" ante la noticia.