Encuentran muerto a un hombre en una obra en construcción

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una obra en construcción ubicada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, generando este lunes conmoción entre los vecinos de la zona.

El hallazgo tuvo lugar en un terreno situado sobre el pasaje Marcelino López, entre las calles José Ingenieros y Ramón y Cajal. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar a una persona aparentemente inconsciente dentro del predio.

Al llegar, efectivos policiales confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Se aseguró el perímetro para preservar la escena y se convocó a personal especializado para llevar adelante las pericias correspondientes.

La División Criminalística se presentó en el lugar y realizó un minucioso trabajo de relevamiento, que incluyó registros fotográficos y la recolección de elementos con la intención de reconstruir lo ocurrido y determinar las causas de la muerte.

Por el momento, no se ha divulgado la identidad de la víctima ni se sabe si el hombre tenía alguna relación con la obra o si el lugar estaba habitado. La pesquisa continúa bajo la custodia policial y con la espera de informes forenses y directivas judiciales que aporten mayor claridad.

La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos y se aguardan novedades en las próximas horas.