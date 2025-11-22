Lanús campeón de la Copa Sudamericana: el "Granate" se quedó con la final en los penales

El equipo de Mauricio Pellegrino se quedó con la copa en Asunción luego de igualar en los noventa minutos y en el tiempo extra. Losada fue la gran figura en los penales para levantar el título.

Tras igualar 0-0 en los 120 minutos de juego, Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro 5-4 con una gran actuación Nahuel Losada, que atajó tres penales de seis, para que el "Granate" levante la Copa Sudamericana en Asunción de Paraguay. Además con este título, el equipo del sur de Buenos Aires regresará a la Copa Libertadores para el 2026.

El partido tuvo opciones para ambos pero el conjunto de Jorge Sampaoli tal vez fue el que tuvo las más claras para no tuvo la efectividad necesaria para llevarse el partido en los 90 minutos ni en los 120. Es más Losada además de ser figura en la tanda de penales, también lo fue en el partido ya que sacó dos o tres mano a manos en cada tiempo y sobre el final de la prorroga evitó el gol de Hulk que le hubiera dado el triunfo al equipo brasileño.

El equipo de Pellegrino volvió a demostrar que de manera ordenada y con mucho coraje se le puede plantar cara a un equipo brasileño. Así como lo consiguió Racing el año pasado ante Cruzeiro, en este caso Lanús le ganó la final al Mineiro para consagrarse campeón de un certamen continental luego de 12 años..

A raíz de este título, el Granate consiguió el octavo palmarés desde su fundación (tercero a nivel internacional) y junto a Boca, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle es uno de los máximos campeones de la Copa Sudamericana. Además, obtuvo el pasaje hacia la próxima edición de la Copa Libertadores y también de la Recopa Conmebol.