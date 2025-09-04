Scaloni, Messi y su ballet: la Selección nos sigue ilusionando

Sin el desequilibrio de otras veces, le alcanzó una para desnivelar y hacer explotar el Monumental.

Por momentos pareció un partido homenaje para Lionel Messi siendo oficial. Porque sus compañeros le sirvieron dos goles, lo hicieron recibir más ovaciones, brilló en su última función como local por los puntos, Argentina derrotó por 3 a 0 a Venezuela en el Monumental y se despidió de la gente en las Eliminatorias con autoridad. El martes, cierra el camino a Estados Unidos, México y Canadá visitando a Ecuador.

Pese al claro dominio de la Selección y las situaciones que generaban sus jugadores, el primer gol llegó recién sobre el final del primer tiempo, cuando a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Messi definió con muchísima categoría tras una jugada individual de Julián Álvarez que había recibido un soberbio pase de Leandro Paredes.



En el segundo tiempo se vio la mejor versión de los campeones del mundo, que pasaron por arriba a su rival y rápidamente empezaron a generar situaciones claras. Los cambios le dieron frescura y cambio de ritmo, Nicolás González perdió un mano a mano primero y aceleró después para meterle un centro-pase a la cabeza de Lautaro Martínez que en la primera que tocó selló el segundo.

Ahí, Venezuela bajó la guardia y, cinco minutos después, De Paul tocó en profundidad para Almada que tenía para rematar, amagó a sacar el disparo y metió un centro atrás rasante para que Messi sólo tenga que poner la parte interna del pie izquierdo y le ponga el moño al resultado.

Con este triunfo, la Selección Argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.

La Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Síntesis

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Franco Mastantuono, Rodrigo de Paul, Leando Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: ST 18' Nicolás González por Mastantuono, 29' Lautaro Martínez y Exequiel Palacios por Álvarez y Paredes, y 34' Nicolás Paz y Giuliano Simeone por Almada y Molina.

Venezuela (0): Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Cambios: ST 0' Jorge Yriarte por Rincón, 11' Josef Martínez y Yeferson Soteldo por Rondón y Navarro, 22' Leonardo Flores por Savarino y 36' John Murillo por Bello.

Goles: PT Messi (A); ST L.Martínez (A) y Messi (A).

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: Mas Monumental.

