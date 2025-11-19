A un año de la muerte de su hijo, sigue sin saber dónde están sus restos: "No sé a qué tumba ir"

Este miércoles se cumple un año de la muerte y su madre no fue al cementerio ya que no sabe dónde están los restos de su hijo.

A un año del crimen de Walter Silguero, asesinado de un balazo en la cabeza en noviembre de 2024 en el barrio Coronel Dorrego, su madre volvió a exigir respuestas sobre el paradero de sus restos. La mujer asegura que el Cementerio Parque de Mar del Plata modificó la sepultura asignada sin ningún aviso previo y que hasta hoy nadie puede confirmarle dónde está enterrado su hijo.

El caso se hizo público cuando María del Carmen Zamora presentó un pedido judicial para que se autorice la exhumación y localización de los restos, tras detectar en su última visita que habían retirado la placa identificatoria, colocado otra con otro nombre y movido el cuerpo del lugar que ella había arrendado hasta 2029. Desde entonces, la incertidumbre se profundizó.

“Me dijeron que nos confundimos de tumba”

En diálogo con 0223, Zamora relató que el conflicto continúa sin respuestas claras. “Le pagué al abogado y siempre me dice ‘está en cámara, está en cámara’, pero nadie me dice nada. La municipalidad dice que me llamó, pero jamás me llamaron”, afirmó.

Contó que el primer indicio de irregularidades lo notaron cuando llegaron a la sepultura 1834 del Sector E, donde había sido enterrado Silguero. “Un día fui y no estaba la placa ni las cosas que los amigos le habían dejado. Uno de los chicos fue a preguntar a la administración y le dijeron que nos habíamos confundido de tumba”, relató.

Sin embargo, esa explicación no coincidía con lo que veían en el terreno. “Hace meses que venimos al mismo lugar. ¿Cómo vamos a confundirnos?”, cuestionó. Según su testimonio, los empleados aseguraron que la verdadera tumba estaba “tres lugares más allá”, pero ese sector “estaba cubierto completamente de pasto, como si nunca hubieran enterrado a nadie ahí”.

Para sumar más desconcierto, en el espacio donde debía estar su hijo apareció una placa de otra persona fallecida el mismo día, pero sin relación con Silguero.

“Hoy es el aniversario y no fui porque no sé a qué tumba ir”

Zamora describió la angustia que atraviesa desde entonces. “Hoy es el aniversario de la muerte de él. Yo no fui porque no sé a qué tumba ir. Me dicen que vaya igual y le ponga una flor a cada tumba, pero no. Yo quiero ir a donde realmente está mi hijo”, sostuvo entre lágrimas.

“Si alguien vio que la placa no coincidía, tendrían que haberme llamado. Ellos tienen mi teléfono, pero se lavaron las manos”, agregó.

La mujer también aseguró que desde Tribunales le consultaron si deseaba cremar los restos. “Les dije que no, que yo pagué la tierra por cinco años y lo quiero en la tierra esos cinco años. Pero ahora ni siquiera sé dónde está”, lamentó.

Un año sin respuestas

Mientras la causa penal por el asesinato avanza con Lautaro Juárez detenido en Batán como principal acusado, la madre de Silguero enfrenta un drama paralelo: encontrar la tumba donde descansan los restos de su hijo.

“Me siento mal. Tengo fotos y videos que miro todos los días. Yo sé que él ya no está, pero necesito saber dónde lo enterré. Es algo lógico”, cerró.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo aún debe resolver el pedido de exhumación y determinar qué ocurrió dentro del Cementerio Parque y dónde se encuentran los restos de Walter Silguero.