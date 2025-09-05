Caminaba por la calle con los objetos robados en una casa desocupada

Un hombre de 31 años que el viernes a la madrugada caminaba por el barrio Libertad con una máquina de cortar pasto, un ventilado y una bordeadora fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal por la que deberá declarar en Tribunales.

Fue personal de la Policía Local el que vio al sujeto caminar en inmediaciones de las calles Costa y Río Negro con los objetos sustraídos minutos antes de una vivienda ubicada a cuatro cuadras del lugar. “Cuando lo estaban identificando llegó el dueño de una casa ubicada en Rejón al 8400 y reconoció los mismos como propios”, dijeron autoridades policiales.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría sexta.

El sujeto fue trasladado a la comisaría sexta donde se hicieron las actuaciones por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez ordenó su traslado a Tribunales para prestar declaración.