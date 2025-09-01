No pudo asaltar un autoservicio y lo atraparon a una cuadra del lugar

El aviso que dieron operadores del Centro de Monitoreo permitió aprehender a un hombre de 29 años que el lunes al mediodía intentó asaltar un autoservicio en Punta Mogotes. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa por hurto en grado de tentativa.

Fue personal del Comando de Patrullas el que tras un llamado al 911 interceptó en avenida De los Trabajadores y Carasa al sujeto que minutos antes intentó robar mercadería de un local ubicado a cien metros del lugar.

El sujeto fue trasladado a la comisaría tercera donde labraron las actuaciones de rigor por el delito de hurto en grado de tentativa a cargo del fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.