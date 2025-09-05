Hacían un “pasamanos” frente a la Municipalidad e hirieron a un policía con una tijera

Un “pasamanos” de droga en el corazón de Plaza San Martín terminó con la aprehensión de los dos protagonistas por parte de personal policial que estaba en la zona de la Municipalidad. Durante el operativo, uno de ellos hirió con una tijera en la mano a uno de los efectivos.

El hecho se registró después de las once de la mañana y fue advertido por uno de los policías que estaba en la avenida Luro casi Yrigoyen mientras vecinos de la zona sur desarrollaban una protestas reclamando más seguridad en sus barrios.

“Se acercaron a los dos sujetos y los redujeron tras un forcejeo en el que uno de ellos cortó con una tijera en la mano a uno de los efectivos”, dijo a 0223 Martín, un vecino que dejó su moto estacionada y caminaba por el lugar.

Fueron trasladados a la comisaría primera.

Personal del Comando de Patrullas y de la Fuerza Barrial de Aproximación se acercó al lugar y trasladó a los imputados a la comisaría primera donde se hicieron las actuaciones de rigor.