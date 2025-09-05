Asqueroso: clausuraron un frigorífico por tener carne podrida

Un frigorífico de Villa Nueva, en el departamento cordobés de San Martín, fue clausurado el miércoles pasado por graves irregularidades en materia higiénico-sanitaria y por realizar faenamiento clandestino. El procedimiento fue llevado adelante por técnicos del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia, en conjunto con personal de la Patrulla Rural división Sur.

Durante la inspección, los agentes constataron que la sala de faenamiento, desposte y cámaras frigoríficas no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad. Al mismo tiempo, tampoco contaba con la habilitación correspondiente para desarrollar la actividad. Según remarcaron las autoridades, el establecimiento ya había sido detectado en infracciones anteriores.

El operativo en cuestión incluyó el decomiso de aproximadamente 100 kilos de carne bovina que no contaban con las inspecciones sanitarias requeridas, así como el secuestro de diversos elementos utilizados para la faena de manera clandestina. El producto incautado fue trasladado a un frigorífico habilitado para su posterior destrucción en digestor.

Desde el Ministerio local recordaron que “todo producto o subproducto de origen cárnico debe provenir de frigoríficos, mataderos y chacinados habilitados, que son los únicos que cuentan con la trazabilidad y las condiciones necesarias para asegurar la salubridad de los alimentos”, con la intención de no provocar intoxicaciones y otros problemas.