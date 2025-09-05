Cayó otro integrante de la bandita de los robakioscos 

Este viernes por la mañana tras una serie de investigaciones realizadas por las reiteradas denuncias de comerciantes de las zonas del centro y el norte de Mar del Plata, efectivos policiales detuvieron a otro integrante de la “bandita de los robakiosocos”.

Según pudo saber 0223, la banda criminal estaba integrada por al menos tres personas que actuaban amenazando con armas de fuego a los comerciantes para llevarse la recaudación. Entre los comercios asaltados figuran 8 kioscos (dos de ellos con servicio de cobro de facturas) y dos heladerías.

Por estos robos ya había sido detenido uno de los delincuentes, a lo que se sumó ahora un joven de 28 años, mientras que su pareja, una mujer de 34, resultó notificada de la formación de una causa por robo agravado, ya que se comprobó que fue cómplice al menos del robo de un kiosco en Córdoba al 2400.

Algo más de $700 mil y teléfonos celulares fueron secuestrados en los allanamientos realizados en el marco de la investigación. Además se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los ilícitos.

Personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de DDI lograron establecer la identidad de los delincuentes, cuyo líder, apodado "El Simulador", había sido detenido el martes, imputado por diez robos.

El fiscal Mariano Moyano (subrogante del Dr. Berlingeri) dispuso la formación de una causa por Robo Agravado.