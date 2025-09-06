Desbaratan red narco: dos detenidos y más de dos millones de pesos en drogas secuestradas
El operativo fue realizado por Prefectura en el marco de allanamientos contra el narcotráfico en Mar del Plata. Los detalles de la investigación.
A raíz de una investigación criminal desarrollada por la Unidad Fiscal Mar del Plata, Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio, personal de Prefectura desbarató una red narco en la ciudad.
Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina realizaron el allanamiento en las últimas horas, en el que se detuvo a dos personas y se procedió al secuestro de sustancias ilícitas.
El mismo se desarrolló en una vivienda del barrio San José, donde irrumpieron los efectivos y, tras identificar a todos los moradores de la propiedad, se detuvo a un hombre y una mujer. También se constató la presencia de una persona sobre quien pesaba un pedido de captura activo por “uso de documento adulterado o falso” y por “falsificación de documento público, defraudación”, por lo que se notificó al juzgado correspondiente.
Además, tras la requisa del domicilio, se secuestró droga, mas de 330 dosis de cocaína y dos teléfonos celulares, arrojando lo incautado un aforo aproximado de dos millones trescientos mil pesos.
Las tareas investigativas de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio fueron llevadas adelante por Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi y el procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de la ciudad de Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N° 6, cuya titular es Estela Duvidio.
Asimismo, el procedimiento se enmarcó en una causa por infracción a la Ley 23.737, normativa que establece y reprime las diferentes etapas del tráfico de estupefacientes.
El magistrado interviniente dispuso que los detenidos, en calidad de incomunicados, permanezcan alojados en la dependencia de Prefectura Mar del Plata.
