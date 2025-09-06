Desbaratan red narco: dos detenidos y más de dos millones de pesos en drogas secuestradas

Los allanamientos de Prefectura se realizaron en una vivienda del barrio San José.

A raíz de una investigación criminal desarrollada por la Unidad Fiscal Mar del Plata, Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio, personal de Prefectura desbarató una red narco en la ciudad.

Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina realizaron el allanamiento en las últimas horas, en el que se detuvo a dos personas y se procedió al secuestro de sustancias ilícitas.

El mismo se desarrolló en una vivienda del barrio San José, donde irrumpieron los efectivos y, tras identificar a todos los moradores de la propiedad, se detuvo a un hombre y una mujer. También se constató la presencia de una persona sobre quien pesaba un pedido de captura activo por “uso de documento adulterado o falso” y por “falsificación de documento público, defraudación”, por lo que se notificó al juzgado correspondiente.

Además, tras la requisa del domicilio, se secuestró droga, mas de 330 dosis de cocaína y dos teléfonos celulares, arrojando lo incautado un aforo aproximado de dos millones trescientos mil pesos.

Las tareas investigativas de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio fueron llevadas adelante por Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi y el procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de la ciudad de Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N° 6, cuya titular es Estela Duvidio.

Asimismo, el procedimiento se enmarcó en una causa por infracción a la Ley 23.737, normativa que establece y reprime las diferentes etapas del tráfico de estupefacientes.

El magistrado interviniente dispuso que los detenidos, en calidad de incomunicados, permanezcan alojados en la dependencia de Prefectura Mar del Plata.