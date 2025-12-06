Inaugura este fin de semana un esperado local que dará trabajo a 85 personas

Anunciada meses atrás bajo una gran expectativa, la llega de Hard Rock Café ya es realidad en Mar del Plata. Luego de un intenso trabajo para acondicionar el local ubicado en Güemes y Avellaneda, el comercio abrirá sus puertas este fin de semana largo.

A horas de la inauguración oficial, desde UTHGRA Mar del Plata destacaron la generación de al menos 85 nuevos puestos de trabajo registrados en la ciudad, con proyección a seguir ampliándose.

El anuncio se formalizó tras la firma de un convenio de colaboración y relaciones laborales entre UTHGRA Mar del Plata y la empresa, dentro del marco del Convenio Colectivo 389/04.

El secretario general, Pablo Santín, destacó la importancia de este paso para Mar del Plata y "para toda la familia hotelera y gastronómica".

“Es un alegría poder anunciar la firma de este acuerdo con Hard Rock Café en Mar del Plata, un paso fundamental para seguir impulsando el trabajo registrado y el crecimiento de nuestra actividad”, expresó el secretario general y remarcó que el objetivo principal es seguir generando empleo genuino.

El convenio también incluye un programa de formación profesional destinado a la capacitación del personal, en pos de "seguir fortaleciendo habilidades y generando nuevas oportunidades de desarrollo”, indicó el dirigente.

“Celebramos la llegada de Hard Rock Café a Mar del Plata antes de la temporada y sobre todo la incorporación de 85 nuevos trabajadores y trabajadoras que se suman a esta prestigiosa firma de sello internacional. Y este convenio en particular representa un importante avance para Mar del Plata y un orgullo para toda la familia hotelera y gastronómica, que crece gracias al trabajo constante”, completó Pablo Santín.