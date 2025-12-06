Así serán los nuevos recorridos de las líneas que volverán a transitar por Belgrano
El proyecto debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. Las líneas volverán a su circuito anterior tras un pedido de la Provincia. Todos los detalles.
El gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza para modificar el recorrido céntrico de siete líneas de colectivos, con el objetivo de trasladar las paradas que actualmente se encuentran sobre la Plazoleta Almirante Brown y restituir su circuito previo por la calle Belgrano.
La medida surge a partir de una solicitud de la Dirección Provincial de Arquitectura, orientada a contribuir con la preservación de la Rambla, declarada Monumento Histórico Nacional, en el marco de las obras de puesta en valor que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura bonaerense.
En ese contexto, la rehabilitación de los recorridos anteriores alcanzará a las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, en sentido norte y noroeste. De este modo, dejarán de circular frente a la plazoleta y volverán a ingresar a la costa desde Belgrano.
Así quedarán los nuevos recorridos en la zona centro
Línea 551
• Recorrido actual: Córdoba, Saavedra, Santa Fe, av. Colón, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 552A
• Recorrido actual: Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 552B
• Recorrido actual: Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 553
• Recorrido actual: Córdoba, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 573A
• Recorrido actual: Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 573B
• Recorrido actual: Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
Línea 573BP
• Recorrido actual: Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.
• Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.
