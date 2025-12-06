Borracho provocó disturbios en el Casino Central

Un hombre de 52 años que en estado de ebriedad provocó disturbios en el interior del Casino Central fue aprehendido el sábado a la madrugada por personal policial y notificado de la formación de actuaciones.

Fueron efectivos de la sub comisaría Casino quienes redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia para hacer las infracciones de rigor.

Desde el Juzgado Correccional N°1 dispusieron que se labren las actuaciones correspondientes y se le otorgue su libertad bajo caución juratoria.