Borracho provocó disturbios en el Casino Central

Tiene 52 años. Lo aprehendieron el sábado a la madrugada. Se le formó una causa ante la Justicia Correccional.

6 de Diciembre de 2025 12:59

Por Redacción 0223

Un hombre de 52 años que en estado de ebriedad provocó disturbios en el interior del Casino Central fue aprehendido el sábado a la madrugada por personal policial y notificado de la formación de actuaciones.

Fueron efectivos de la sub comisaría Casino quienes redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia para hacer las infracciones de rigor.

Desde el Juzgado Correccional N°1 dispusieron que se labren las actuaciones correspondientes y se le otorgue su libertad bajo caución juratoria.

