Borracho provocó disturbios en el Casino Central
Tiene 52 años. Lo aprehendieron el sábado a la madrugada. Se le formó una causa ante la Justicia Correccional.
6 de Diciembre de 2025 12:59
Por Redacción 0223
Un hombre de 52 años que en estado de ebriedad provocó disturbios en el interior del Casino Central fue aprehendido el sábado a la madrugada por personal policial y notificado de la formación de actuaciones.
Fueron efectivos de la sub comisaría Casino quienes redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia para hacer las infracciones de rigor.
Desde el Juzgado Correccional N°1 dispusieron que se labren las actuaciones correspondientes y se le otorgue su libertad bajo caución juratoria.
