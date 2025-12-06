Lo allanaron y tenía de todo: detienen a un motochorro con armas de fuego y drogas

La DDI Mar del Plata detuvo este viernes a un joven de 23 años acusado de participar en un robo agravado con arma de fuego bajo la modalidad “motochorros”, en el que una familia fue asaltada cuando regresaba de un viaje.

El hecho ocurrió el 29 de noviembre, cerca de las 22.50, cuando la víctima —un hombre de 43 años— descendía de su vehículo Volkswagen Tiguan junto a su familia en Rodríguez Peña al 3300. En ese momento, dos delincuentes armados que circulaban en una moto negra 110 los sorprendieron y les sustrajeron el auto tras intimidarlos. El rodado fue hallado horas más tarde abandonado en Nápoles al 6900.

Con el avance de la investigación, personal del Gabinete de Automotores logró geolocalizar uno de los celulares robados, lo que permitió que la Justicia librara órdenes de allanamiento para tres domicilios ubicados en Bronzini al 800 y Chacabuco al 5800.

En el operativo, realizado este 6 de diciembre desde las 7 de la mañana, los efectivos secuestraron un Chevrolet Celta rojo, tres armas de fuego (dos revólveres calibre .32 y uno calibre .22), dos rifles de aire comprimido, 108 gramos de cogollos de marihuana, varios chips de telefonía celular y un teléfono perteneciente al sospechoso.

Uno de los revólveres, un Doberman 102 calibre .32, tenía pedido de secuestro activo por un hurto cometido en 2011 en Merlo-Morón.

En el domicilio señalado como “objetivo 3”, los investigadores detuvieron alnsujeto de 23 años, quien quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma, encubrimiento e infracción a la ley de drogas. Además, se secuestró un vehículo que estaba en la trotadora a la espera de una posterior orden de requisa.

Por disposición del fiscal Joaquín Morán, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.