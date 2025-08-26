Remontada completada: histórica victoria de Cerúndolo para avanzar a segunda ronda

El mayor de los hermanos Cerúndolo tuvo que batallar durante casi cuatro horas en su debut en el torneo y se quedó con el triunfo en cinco sets.

Francisco Cerúndolo completó una gran remontada en su debut en el US Open ante Matteo Arnaldi por 3-6, 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 para avanzar a segunda ronda del Grand Slam estadounidense.

El argentino tuvo un flojo arranque de partido en los dos primeros sets: los perdió 6-3 y 6-2. Pero a partir de allí cambió el chip y buscó su primera remontada después de perder los dos primeros sets en su carrera.

En el tercer sets estuvo contra la pared con break point en contra al estar 5-5 pero lo levantó y se quedó finalmente con el set por 7-5.

Las sensaciones del tercer eran las que necesitaba para completar este gran triunfo y así continuó. En la cuarta manga se vio aún más fresco y se la quedó por 6-4.

Mientras que en el último set lo comenzó imponiendo condiciones desde el vamos, quebró el primer saque de Arnaldi y a partir de allí ya dominó a su gusto para quedarse con el último set por 6-3.

De esta manera tras dejar atrás un mal arranque, consiguió una gran victoria en tres horas y cuarenta y cuatro minutos para avanzar a segunda ronda. Su próximo rival será el ganador del duelo entre Pedro Martínez y Leandro Riedi.