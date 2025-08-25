Con los dientes afilados: Comesaña dio el primer golpe en el US Open

El marplatense Francisco Comesaña sigue ratificando su muy buen momento, se afirma en la elite del tenis mundial y dio otro paso al avanzar a la segunda rueda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, al superar en cuatro sets al estadounidense Alex Michelsen, preclasificado número 28 para el certamen.

Ni un arranque dubitativo y en el que fue ampliamente superado, logró desenfocar al "Tiburón", que se repuso al 1-6 de ese parcial y ganó los tres siguientes de manera consecutiva por 6-3, 6-4 y 6-4.

Tras jugar 2 horas y 39 minutos, ahora sabe que tendrá otra parada brava frente al británico Cameron Norris (35°), que transpiró menos para avanzar ya que le había ganado los primeros dos sets al estadounidense Sebastián Korda y se retiró.

El martes será el turno de Solana Sierra (74), que luego de ser la sensación en Wimbledon, buscará repetir en Nueva York y debutará frente a la rumana Sorana Cirstea (71°).

