El cuarto oscuro a tu alcance: las 18 boletas y los 575 candidatos que habrá el domingo
Se eligen 5 senadores, 12 concejales y 5 consejeros escolares. 13 listas presentan candidatos en todas las categorías, 2 solamente para senadores y 3 solo para concejales y consejeros. Todos los nombres.
Por Redacción 0223
PARA 0223
596.177 personas que residen en General Pueyrredon elegirán este domingo a los 12 concejales y 5 consejeros escolares que renovarán la mitad de la composición del Concejo Deliberante y Consejo Escolar, mientras que con los electores del resto de la Quinta Sección elegirán 5 senadores provinciales.
En el cuarto oscuro habrá un total de 18 boletas, la mitad corresponden a alianzas y la otra mitad a listas presentadas por partidos en soledad. De todas ellas, 13 presentan candidatos en las dos categorías (senadores y concejales/consejeros), mientras que 3 solo presentan candidatos en la Quinta Sección y tres boletas cortas solamente se presentan a nivel municipal. Así entonces, habrá un total de 15 opciones en la categoría Senadores y 16 en concejales/consejeros escolares.
En total, son 575 los candidatos habilitados por la Junta Electoral: 75 senadores titulares, 40 senadores suplentes, 192 concejales titulares, 118 concejales suplentes, 78 consejeros escolares titulares y 72 consejeros escolares suplentes.
Lista 5064 – Alianza La Libertad Avanza
Surgida del acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza, lleva como candidato a senador provincial al actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y como concejal al secretario de Producción del mismo municipio, Fernando Muro.
Senadores titulares: 1. Guillermo Montenegro / 2. Cecilia Martínez / 3. Matías De Urraza / 4. María Luján Fiego / 5. Luis Valiante
Senadores suplentes: 1. Luciana Ganum Cocola / 2. Alejo Yeza / 3. María Paula Feregotti
Concejales titulares: 1. Fernando Muro / 2. Florencia Ranellucci / 3. Rolando Demaio / 4. Noelia Álvarez Ríos / 5. Marcelo Cardoso / 6. Agustina Marchén / 7. Rodrigo Emiliani / 8. Carolina Muzzio / 9. Cristian Beneito / 10. Silvia González / 11. Daniel Martínez / 12. Yanina Sosa
Concejales suplentes: 1. Tomás Amato / 2. Yesica Lazarte / 3. Daniel Bretanyer / 4. María Micaela Laffitte / 5. Emiliano Cardinalli / 6. Cintia Guerra / 7. Úlises Videla / 8. Jennifer López
Consejeros escolares titulares: 1. Marcelo Veneziano / 2. Celeste González Bracciale / 3. Damián Arregui / 4. Viviana Prado / 5. Gastón Torrente
Consejeros escolares suplentes: 1. Diana Collazo / 2. Néstor Paz / 3. María Soledad Sosa / 4. Mariano Rodríguez / 5. Silvia Pérez
Lista 5066 – Alianza Fuerza Patria
El principal espacio opositor local lleva a la extitular de Anses, Fernanda Raverta, como primera senadores provincial, y la actual presidenta del bloque de concejales, Mariana Cuesta, al frente de la boleta municipal.
Senadores titulares: 1. Fernanda Raverta / 2. Jorge Paredi / 3. María Laura García / 4. Marcelo Sosa / 5. Nancy Cáceres
Senadores suplentes: 1. Emil Gelene / 2. Cintia Borda / 3. Juan Francisco Maestro
Concejales titulares: 1. Mariana Cuesta / 2. Pablo Obeid / 3. Solange Flores / 4. Daniel de los Santos / 5. Nora Estrada / 6. Federico Cermelo / 7. Carlas Agustoni / 8. Claudio Falaschini / 9. Lorena Medel / 10. Adrián Loyacono / 11. Melisa Leguizamón / 12. Pablo Luna
Concejales suplentes: 1. Claudia Aburto / 2. Ramiro Marchetta Dominguez / 3. Mirta Maggio / 4. Germán Castro / 5. Alejandra Gigena / 6. Guillermo Molina Holmback / 7. Claudia Chávez
Consejeros escolares titulares: 1. Karina Morales / 2. Claudio Olivera / 3. Karina Ríos / 4. Ignacio Urbizu / 5. María Cecilia Zampini
Consejeros escolares suplentes: 1. Osvaldo Abbadie / 2. Ana Laura Amadore / 3. Gustavo Berterreche / 4. Verónica Rodón / 5. Ezequiel Molinari
Lista 364 – Acción Marplatense
El partido vecinalista vuelve a presentarse en soledad y con boleta corta, con la primera candidatura del exintendente Gustavo Pulti como concejal.
Concejales titulares: 1. Gustavo Pulti / 2. Melisa Centurión / 3. Raúl Calamante / 4. Natalín Giovanetoni / 5. Santiago Gutiérrez / 6. María Elizabeth Constancio / 7. Sergio Salinas Porto / 8. Emilce Rodríguez / 9. Gonzalo Alí / 10. Jorgelina Porta / 11. Yamil Assan / 12. Camila de la Paz Garcilazo
Concejales suplentes: 1. Carlos Sguazza / 2. Liliana Frías / 3. Ariel Leder Kremer / 4. María Claudia Lombardi / 5. Daniel Rodríguez / 6. Rocío González / 7. Daniel Barragán / 8. María Alicia Guerra
Consejeros escolares titulares: 1. Cristian Galeano / 2. Jimena Totaro / 3. Hugo Rosa / 4. Emilce Vuyovich / 5. Juan Manuel Beain
Consejeros escolares suplentes: 1. Brenda Fleitas / 2. Federico Contreras / 3. Mara Segovia / 4. Osmar Cabrera / 5. Daniela Suetta Rozas
Lista 5061 – Alianza Nuevos Aires
El espacio que a nivel local impulsan la UCR se presenta solo a nivel municipal y con la periodista Gabriela Azcoitía como primera concejal.
Concejales titulares: 1. Gabriela Azcoitía / 2. Ariel Martínez Bordaisco / 3. Verónica Hourquebié / 4. Daniel Núñez / 5. Lucía Mansilla / 6. Pablo Zelaya Blanco / 7. Marta Loaiza / 8. Pablo Vottola / 9. Laura Romero / 10. Nicolás Actis / 11. Alejandra Bonci / 12. Juan Manuel López
Concejales suplentes: 1. Edith Rodríguez / 2. Víctor Ballesteros / 3. Margarita Toso / 4. Luciano Rudi / 5. Yamila García Pérez / 6. Carlos Maldonado / 7. Sofía Prati / 8. Fernando Crespo
Consejeros escolares titulares: 1. María Celeste Morasso / 2. Gonzalo Salord / 3. Liliana Pintos / 4. Rubén Calomarde / 5. Norma Leoni
Consejeros escolares suplentes: 1. Héctor Mastrangelo / 2. Natalia Matkobozyk / 3. Leonardo De Feudis / 4. Mónica Alberola / 5. Franco Bello Barrientos
Lista 5067 – Alianza Somos Buenos Aires
Es la lista que impulsa la UCR provincial y que solo se representa a senadores, con la primera candidatura del intendente de Rauch, Roberto Suescún.
Senadores titulares: 1. Roberto Suescún / 2. María Eugenia Libera / 3. Carlos Unibaso / 4. María Haydeé Condino / 5. Emanuel Pecarrere
Senadores suplentes: 1. Melina Echeverría / 2. Carlos Valente / 3. Milva Passerini
Lista 5065 - Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
En la Quinta Sección el candidato a senador es el dirigente el Partido Obrero, Alejandro Martínez, mientras que la lista municipal la lidera la excandidata a intendenta, Rosa Mauregui.
Senadores titulares: 1. Alejandro Martínez / 2. Victoria Martínez Larrañaga / 3. Miguel Arena / 4. Sonia Magasinik / 5. Nahuel Domínguez
Senadores suplentes: 1. Sabrina Gil / 2. Federico Tomasone / 3. Melina Coria
Concejales titulares: 1. Rosa Mauregui / 2. César Román / 3. Rocío García / 4. Pablo Despósito / 5. Natalia Páez / 6. Facundo Hernández / 7. Yamila Weiss / 8. Marcelo Roldán / 9. Liliana Gregorini / 10. Lorenzo Gorlier / 11. Stella Maris Martin / 12. Diego Argibay
Concejales suplentes: 1. Ana Suares Segura / 2. Sergio Fuda / 3. María Inés Demateis / 4. Fernando Bainotti / 5. Carolina Mancuso / 6. Juan Ezequiel Gregorini / 7. Micaela Gazzano / 8. Eugenio Wiczorek
Consejeros escolares titulares: 1. Martín Roldán Diez / 2. Ana Pelayes / 3. Rene Grisi / 4. Barbara Espinosa / 5. Lucas Serra
Consejeros titulares suplentes: 1. Moira Iacovella / 2. Ignacio Canga Rivera / 3. Ana Canegallo / 4. Rodrigo Garat / 5. Mailén Palavecino Cabero
Lista 5062 – Alianza Potencia
Senadores titulares: 1. Fabio Molinero / 2. Flavia Abud / 3. Francisco Kovacs / 4. Ana María Martínez / 5. Enrique Borsi
Senadores suplentes: 1. María Inés Carril / 2. Nicolás Bosch
Concejales titulares: 1. Luis Distéfano / 2. Patricia Hollman / 3. Mauro Tuttolomondo / 4. Ana Aldama / 5. Damián Espinosa / 6. Andrea García / 7. Guillermo Lopez / 8. Caroline Asis / 9. Hernán Gacio / 10. Liliana Alfonzo / 11. Néstor Salemi / 12. María Valiante
Concejales suplentes: 1. Eduardo Gudiño / 2. Andea Osses / 3. Cecilio Álvarez / 4. Dolores Aldama Hernández / 5. Miguel Lere / 6. Mirta Mangano / 7. Juan Pablo Lere / 8. Rocío Luna
Consejeros escolares titulares: 1. Irena Ferrara / 2. Marcelo Ontiveros / 3. Ana María Ehuletche / 4. Carlos Rienzi / 5. Claudia Hermoso
Consejeros escolares suplentes: 1. Samuel Albarracín / 2. María Adela Boy / 3. Miguel Echeverría / 4. Andrea Privitera / 5. Hilario Hernández Aldama
Lista 993 – Sentido Común Marplatense
Concejales titulares: 1. Rodolfo "Manino" Iriart / 2. Andrea Gómez / 3. Marcos Tusar / 4. Anabella Pagni / 5. Jorge Vattimo / 6. Cristina Díaz / 7. Darío López / 8. Jessica Reynoso / 9. Leonardo Gorri / 10. Yanet Katherine Medina Paz / 11. Luis Pereyra / 12. Ramona Rojas
Concejales suplentes: 1. Héctor Oliver / 2. Carmen Gorga / 3. Leonardo Hernández / 4. Mónica Álvarez / 5. Alberto Crespi / 6. Carina Pereyra / 7. Hugo Rojas / 8. Macarena Lazarte
Consejeros escolares titulares: 1. Gonzalo Merino / 2. Lucía Castorina / 3. Miguel Osorio / 4. Heliana Bracciale / 5. Gustavo Casado
Consejeros escolares suplentes: 1. Florencia San Martín / 2. Mariano Pinedo / 3. Luciana Chiesa / 4. Diego Mendoza / 5. Sofía Leszczynski
Lista 1003 – Construyendo Porvenir
Senadores titulares: 1. Mario Garberoglio / 2. María Eugenia Echeverría / 3. José Conti / 4. Margarita Fernández / 5. Ricardo González
Senadores suplentes: 1. María Julia Zambotti / 2. Walter Pérez / 3. Evelyn Piazzalonga
Concejales titulares: 1. Marcelo González / 2. Valentina Nofal / 3. Luciano Silvestri / 4. Sonia Rawicki / 5. Marcos Badoza / 6. Gisele Rodríguez / 7. Diego Paredes / 8. Florencia Smith / 9. Nicolás Paparini / 10. Cintia Denegri Díez / 11. Juan José Valdez / 12. Jimena Nespral
Concejales suplentes: 1. Josquín Saravia / 2. Luisa Alis / 3. Miguel Huergo / 4. Micaela Badoza Urriza / 5. Leandro Spagnuolo / 6. Mariana Pisani / 7. Germán Echeverría / 8. Mara Teruel
Consejeros escolares titulares: 1. Silvia Bravo / 2. Sergio Abud / 3. Daniela Betancor / 4. Facundo Pérez / 5. Florencia Sessa
Consejeros escolares suplentes: 1. Bruno Amodey / 2. Laura Saborido / 3. Tomás Osorio / 4. Mariana Urriza / 5. Rodolfo Saborido
Lista 959 – Movimiento Avanzada Socialista
Senadores titulares: 1. Marcos Pascuán / 2. Nora Caro / 3. Facundo Beccalli / 4. Natalia San Miguel / 5. Miguel PIlcic
Senadores suplentes: 1. Paula Pereira Figueroa / 2. Ariel Moreno / 3. María Gisela Toschi
Concejales titulares: 1. Laura Gómez / 2. Luis Castañeda Santángelo / 3. Silvia Ragusa / 4. Nahuel Loscalzo / 5. Cecilia Luvoni / 6. Hernán Sáenz / 7. Cecilia Potes / 8. Lucas Chirino / 9. Adriana Ramírez / 10. Joaqúin Sigismondi / 11. Micaela Montuori / 12. Juan Pablo Martínez
Concejales suplentes: 1. Nadine PIlcic / 2. Ricardo Lazcano / 3. Silvia Palau / 4. Alejandro Pascuán / 5. Analía Gómez / 6. Facundo Aguirre / 7. Mariela Di Milfetta / 8. Dante Lus Kuhn
Consejeros escolares titulares: 1. Facundo Mégavand Sánchez / 2. Nahir Cortez / 3. Valentín Mateo / 4. Ambar Pascuán / 5. Kitano Parcero
Consejeros escolares suplentes: 1. María Soledad Alarcón / 2. Brian Córdoba / 3. Candela Fructuoso / 4. Juan Andrés Gónzalez / 5. Julieta Mansilla
Lista 974 – Política Obrera
Senadores titulares: 1. Agustina Vaccaroni / 2. Germán Olivera / 3. María INés Meisegeier / 4. Antonio Levato / 5. Daniel Rumbola Suárez
Senadores suplentes: 1. Rodolfo Corra / 2. Emilse Jayo / 3. Ernesto Lledo
Concejales titulares: 1. María Fernanda Diaz / 2. Jeremias Kiss / 3. Carla Rosa / 4. Carlos Ricardo Nuñez / 5. Mabel Beron / 6. Nicolas LLedo / 7. Rocio Chiganer / 8. Pablo Guida / 9. Vanesa Diaz / 10. Santiago Vereb / 11. Laura Di Marco / 12. Pablo Ismael
Concejales suplentes: 1. Maiten Ismael / 2. Pablo Bertolami / 3. Paola Campos / 4. Agustin Gonzalez / 5. Gloria Miri / 6. Jose Mouzo / 7. Gloria Ceresole / 8. Ernesto Iche
Consejeros escolares titulares: 1. Maria Rosa Diaz / 2. Emiliano Iche / 3. Julia Emilia Di Scala / 4. Ariel Magni / 5. Ema Patricia Vechetti Diaz
Consejeros escolares suplentes: 1. Ignacio Foresi / 2. Isabel Reguera / 3. Nicolás Vallejos / 4. Andrea Masini Garcia / 5. Franco Vaccaroni
Lista 5060 – Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
Senadores titulares: 1. Eliel Corigliano / 2. Maira Bicco / 3. Martín Di Domenico / 4. Alcira del Valle Romero / 5. Marcos Costantini
Senadores suplentes: 1. Adriana Ortíz / 2. Rolando Gutiérrez
Concejales titulares: 1. Cristina Bogarín / 2. Ernesto Lenzo / 3. Verónica Marina Lagos / 4. Walter Verón / 5. Hilda Aparicio / 6. Jorge Núñez / 7. Susana Laralde / 8. Norberto López / 9. María Fernanda Córdoba / 10. Juan Melga / 11. Marcela Gónzalez Pérez / 12. Mario Lucchesi
Concejales suplentes: 1. Yamila Abad / 2. Ramón Díaz / 3. Teodocia Ramírez / 4. Ariel Pérez / 5. Micaela Sanjurjo / 6. Germán Perco / 7. Stella Rabines
Consejeros escolares titulares: 1. Alejandro Ibáñez / 2. Angélica Verón / 3. Juan Ignacio Lasarte / 4. Samanta Colaci / 5. Omar Aleman
Consejeros escolares suplentes: 1. Silvana Vera / 2. Marcos Pérez / 3. Carolina Ciantino / 4. Hugo Teruel / 5. Margarita Lamarque
Lista 5068 – Alianza Unión Liberal
Senadores titulares: 1. Horacio Rivara / 2. Susana Valle / 3. José Luis Iriarte / 4. Andrea Gutiérrez / 5. Simón Olivarez
Senadores suplentes: 1. Nerina Pelozo / 2. Cristian Carnisetti / 3. Mariana Robles
Concejales titulares: 1. Jorge Ribera / 2. Nélida Valdebenito / 3. Eduardo Hernández / 4. Edith Herera / 5. Juan Portillo / 6. Noelia Arias / 7. Marcelo Piovacari / 8. Paola Florit / 9. Christian Figueroa / 10. María Rosa Hernández / 11. Lucas Morales / 12. Érica Villarreal
Concejales suplentes: 1. Juan Siebenlist / 2. Lucía González / 3. Aleajndro Verti / 4. Alejandra Silva / 5. Ignacio Svientozielski / 6. Aylen Gómez / 7. Facundo Gómez / 8. María Eugenia Riveros
Consejeros escolares titulares: 1. Jesica Chamorro / 2. Lucas Rivara / 3. Jaquelina Campana / 4. Daniel Giannattasio / 5. Julieta González
Consejeros escolares suplentes: 1. Enzo Gómez / 2. Micaela Carnisetti Solis / 3. Joaquín Franco / 4. Ana María Vacca / 5. Martín Kilp
Lista 1006 – Partido Libertario
Senadores titulares: 1. Lucía Lamothe / 2. Ángel Annacondia / 3. Susana Martinengo / 4. Matías Pérez / 5. Mayli Luque
Senadores suplentes: 1. Héctor Meringer / 2. Georgina Morán
Concejales titulares: 1. Carolina Luque / 2. Daniel Rodríguez / 3. Ana Sánchez Reisse / 4. Ezequiel Cámara / 5. Romina Centurión / 6. Daniel Roldán / 7. Primitiva Núñez / 8. Francos Ascanelli / 9. Oriana Romero / 10. Cristian Stefanelli / 11. María Laura Lahitte / 12. Luis Medina
Concejales suplentes: 1. María Laura Larraule / 2. Sebastián Noya / 3. María Soledad Rasquela / 4. Javier Giuliano / 5. Mónica Ciano / 6. Javier Cabrera / 7. Sandra Leiba / 8. Ignacio Caracoche
Consejeros escolares titulares: 1. Natalia Oemig / 2. Martín Oliver / 3. Erika Medina / 4. Franco Rodríguez Díaz / 5. Edit Zalazar
Consejeros escolares suplentes: 1. Sergio Calzone / 2. Carla Miraglia
Lista 963 – Frente Patriota Federal
Senadores titulares: 1. Marcelo Freitas / 2. Nancy Castillo / 3. Daniel Ferreyra / 4. Zulema Bogado / 5. Adrián Zapata
Senadora suplente: 1. Inés Salomé
Lista 1008 – Valores Republicanos
Senadores titulares: 1. Víctor Bazán / 2. Mónica Zaccaria / 3. Adelino Goncalves Fangueiro / 4. Alicia Alegre / 5. Sergio Alvarado
Senadores suplentes: 1. Gabriela Ferrufino / 2. Jorge Castro / 3. Mirta Moreno
Concejales titulares: 1. Néstro Troiano / 2. Yesica Merino / 3. Mario Tortosa / 4. Noemi Guride / 5. Ángel Lalli / 6. María Susana Bernardo / 7. Pablo Boy / 8. Natalia Orsi / 9. Dardo González / 10. María Lidia Rossi / 11. Luciano Procaccini / 12. Silvana Luzuriaga
Concejales suplentes: 1. Matías Durán / 2. Claudina Dupuy / 3. Matías Savignac / 4. Fiorella Velilla Quiroga / 5. Marcelo Villani / 6. Lidia Leyes / 7. Lucas Salvatori / 8. Battina Fertitta
Consejeros escolares titulares: 1. Francisco Anaya Breunschweig / 2. Alicia Giacopazzi / 3. Marcelo Medrano / 4. María Valeria Cappella / 5. Jorge Velilla
Consejeros escolares suplentes: 1. Clara Sangla / 2. Lucas Ricci / 3. Ailén Acosta / 4. Oscar Maldonado / 5. María Sol Bonzfoux Reising
Lista 980 – Tiempo de Todos
Senadores titulares: 1. Jorge Pintos / 2. Mariela Lobartolo / 3. Florentín Barrios / 4. Romina Peñalver / 5. Gonzalo Córdoba
Senadores suplentes: 1. Andrea Acuña / 2. Julio Navarro / 3. Eusebia Aguirre
Concejales titulares: 1. Melani Mitchel / 2. Maximiliano Osorio / 3. Teresita Bonassies / 4. Raúl MItchell / 5. Roxana Barcala / 6. Sergio Anzorena / 7. Micaela Mansilla / 8. Nelsón Gutiérrez / 9. María Chefret / 10. Edgardo Pages / 11. Estefanía Velozo / 12. Ramón Salcedo
Concejales suplentes: 1. Anahir Rojas / 2. Matías Carbajo / 3. Elisabeth Silva / 4. Walter Saucedo / 5. Claudia Bianchi / 6. Martín Senzacqua / 7. Olga Assan / 8. José Velozo
Consejeros escolares titulares: 1. Roxana Rancati / 2. Héctor Scutella Santo / 3. Rocío Arias Menendez / 4. Guillermo Torres / 5. Teresa Benitez
Consejeros escolares suplentes: 1. Fabian Albano / 2. Julieta Battistessa / 3. Leandro Suárez / 4. Silviana Tuama / 5. Daniel Sosa
Lista 5069 – Alianza Unión y Libertad
Senadores titulares: 1. Juan Obiol / 2. Sandra Dell Aquila / 3. Claudio Jaime / 4. Diana Irrasabal / 5. Cristian Taborga
Senadores suplentes: 1. Sabrina Fernández / 2. Jorge Galván / 3. Elizabeth Aguilar
Concejales titulares: 1. Jesica Rodríguez / 2. Leonardo Intili / 3. Mayra Altuna / 4. Andrés Sánchez / 5. Rosana Aranda / 6. Roberto Britos / 7. María Cristina Mareco / 8. Gastón Prezzo / 9. Rosa del Carmen Ayancán / 10. Alfredo Leguizamón / 11. Sabrina Paíz / 12. Eduardo Gómez
Consejeros escolares titulares: 1. Carolina Chávez / 2. Matías Gömez / 3. Estefanía González
