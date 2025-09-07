Fernando Muro celebró el triunfo: "Es una enorme responsabilidad que nos siguen dando los vecinos"

El candidato a concejal de La Libertad Avanza en General Pueyrredon, Fernando Muro, se expresó tras el triunfo en las elecciones de este domingo. Desde el búnker libertario, agradeció el respaldo recibido en las urnas y destacó la amplia diferencia obtenida frente a la segunda fuerza.

“Una alegría enorme, la verdad que estamos muy contentos, felices, muy muy felices. Agradecer a todos los vecinos que apoyan este modelo de ciudad, con orden, que privilegia el esfuerzo del sector privado, que va para adelante, que crece y que toma un perfil hermoso hacia el futuro”, afirmó.

Muro remarcó que La Libertad Avanza logró “casi veinte puntos de diferencia con la segunda fuerza” y felicitó al intendente Guillermo Montenegro por el resultado en la Quinta Sección Electoral. “Guille querido, espectacular. Se impuso en Tandil, Villa Gesell, Miramar, Balcarce… la verdad, contundente”, expresó.

En su mensaje también hizo referencia al compromiso asumido para la nueva etapa: “Esto hace que pongamos más fuerza. Es una enorme responsabilidad que nos siguen dando los vecinos y vamos a seguir trabajando por Mar del Plata para que crezca, porque es la ciudad más linda del mundo”.

El candidato cerró su discurso con un mensaje de festejo para los militantes y simpatizantes libertarios: “Gracias y a celebrar porque estamos enloquecidos”.