Elecciones en el Colegio de Arquitectos: “Tenemos que volver a poner la profesión primero”

Julia Romero, la candidata a presidenta del Colegio de Arquitectos Distrito IX por la lista blanca número 9 compartió su visión sobre los desafíos actuales y el futuro de la profesión. Entre sus propuestas para conducir por segunda vez los destinos de la actividad, hace énfasis en reducir los costos del ejercicio profesional, modernizar los procesos digitales y revisar el sistema previsional.

Las elecciones del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires se realizarán el martes 18 de noviembre, de 9 a 18 horas, en todos los distritos bonaerenses. En el caso del Distrito IX, que incluye 14 municipios y tiene su sede principal en Mar del Plata, los comicios se desarrollarán en el espacio COVA.

La candidata a presidenta del Colegio de Arquitectos Distrito IX, Julia Romero, encabeza la lista blanca número 9 “La profesión primero”.

Con el lema “la profesión primero”, Romero encabeza una propuesta centrada en recuperar el sentido original del Colegio y actualizarlo frente a los desafíos del presente. “El colegio está por cumplir 40 años y en este tiempo cambió todo: la sociedad, la disciplina y la forma de ejercer. Pero el colegio no acompañó esos cambios. Hay que volver a poner en foco la profesión”, planteó.

Reducir los costos y agilizar los procesos

Uno de los ejes de su plataforma es la reducción de los costos del ejercicio profesional. Romero sostuvo que la cuota actual “tiene un impacto muy grande” sobre la actividad y “supera lo necesario para el funcionamiento institucional”.

“Hoy el ejercicio profesional se ve dificultado por la ineficiencia en el diseño de procesos. Si tener un visado tarda más que cuando lo llevábamos en papel, algo está funcionando mal”, razonó. En ese sentido, advirtió que la digitalización no ha sido efectiva: “Creemos que hay que atender a una digitalización eficiente. No podemos tardar 10 o 15 días en tener un visado”.

El futuro de la profesión

Para Romero, el colegio debe adaptarse a los nuevos modos de trabajo que impone la tecnología. “Hoy puedo hacer un proyecto desde Mar del Plata para cualquier lugar del mundo, pero el colegio sigue atado a procedimientos territoriales. Tenemos que construir el colegio del futuro para que valide la razón por la cual tienen que existir los colegios profesionales”, afirmó.

La arquitecta destacó que el avance digital “ha cambiado muchísimo el trabajo profesional” y que, tras la pandemia de coronavirus, “las comunicaciones se volvieron más ágiles” y se impusieron “proyectos colaborativos en plataformas que permiten trabajar al unísono”.

Sin embargo, advirtió que hay que acompañar esos cambios con capacitación y actualización normativa: “El nuevo Código Civil y Comercial profundizó responsabilidades sobre los profesionales y eso no está del todo internalizado. Hay que trabajar mucho en concientizar y capacitar. Eso también es acompañar a la profesión”.

Asimismo, Romero también hizo foco en la situación previsional de los arquitectos bonaerenses, a la que calificó como “muy deficiente”. “El sistema previsional es oneroso y genera jubilaciones muy bajas. Además, la mayor longevidad de las personas pone en crisis los sistemas previsionales en general. Es un tema sobre el que hay que trabajar mucho”, afirmó.

Por último, Romero consideró que el Colegio debe mantener su rol de asesor y consultor de los organismos públicos, sin perder ecuanimidad. “El colegio debería reservarse un lugar de consultor de los organismos públicos en conflictos. Lo peor que le puede pasar a una institución es que la califiquen con un sesgo, porque eso también se traslada a los profesionales”, remarcó.

“Invito a todos los colegas a que concurran el 18 de noviembre a votar, que lean las propuestas y acompañen este proyecto enfocado en los profesionales de Mar del Plata y la zona. Es importante manifestar lo que queremos para el futuro de los arquitectos en la región”, convocó a los colegas a participar de las elecciones.