La Libertad Avanza obtuvo un cómodo triunfo en General Pueyrredon: Muro sacó el 38%

El secretario de Producción obtuvo un claro triunfo, de acuerdo a los primeros datos oficiales.

El secretario de Producción, Fernando Muro, obtuvo un amplio triunfo en las elecciones para renovar la mitad de la composición del Concejo Deliberante, con un 38,05% según los primeros datos oficiales informados por la Provincia.

Con el 83% de las urnas escrutadas, el candidato de La LIbertad Avanza aventaja por xx puntos a Mariana Cuesta de Fuerza Patria, que llega al 20,44%. En tercer lugar se ubica Gustavo Pulti de Acción Marplatense con 19,18%, seguido por Gabriela Azcoitía de Nuevos Aires con 14,62%, cerrando el listado de las fuerzas que logran superar la barrera del 8,33% necesaria para ingresar al reparto de las 12 bancas de concejales en juego.

Según los datos provisorios, La LIbertad Avanza obtiene cinco bancas, Fuerza Patria tres, dos son para Acción Marplatense y las restante dos para Nuevos Aires.

El resto de los puestos corresponden a Frente de Izquierda y los Trabajadores (2,21%), Sentido Común Marplatense (1,50%), Potencia (0,79%), Unión y LIbertad (0,61%), Partido LIbertario (0,56%), Movimiento Avanzada Socialista (0,48%), Construyendo Porvenir (0,43%), POlítica Obrera (0,36%), Valores Republicanos (0,21%), Partido Tiempo de Todos (0,20%), Es Con Vos es Con Nosotros (0,18%) y Unión Liberal (0,07%).

