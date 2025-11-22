Diego Domingorena fue reelecto en el Colegio de Arquitectos

Finalmente, la lista encabezada por el actual presidente Diego Domingorena se impuso en las elecciones realizadas el pasado martes en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, alcanzando cerca del 70% de los votos.

Los porcentajes en este distrito fueron: Lista Nº 1 “Arquitectos a las Cosas” el 68% y la Lista Nª 9 “La Profesión Primero” el 32%, en tanto que a nivel provincial la Lista 1 “Arquitectos a las Cosas” logró el 83% y la Lista 5 “Arquitectos con la Púrpura” el 17%.

Domingorena destacó que los comicios se desarrollaron con "total normalidad". "Estamos muy satisfechos. Hicimos una muy buena elección en las delegaciones del distrito, que fue parte de nuestra gestión perseguir el rol federal del Colegio", puntualizó.

Después señaló que "es una recompensa al trabajo que se hizo durante toda la gestión". "Hay un montón de equipos, de grupos de trabajo, proyectos que se realizaron, proyectos que están por venir y entiendo que la matrícula lo reconoció y lo plasmó en las urnas", valoró.

“Proyectando futuro es nuestra consigna de la actual gestión y ahora más que nunca seguiremos con esa consigna para alcanzar un montón de cuestiones que están pendientes, que la matricula reclama y haremos lo posible para satisfacerla", anunció.

Diego Domingorena conducirá el Colegio de Arquitectos hasta 2028.

Las autoridades, que dirigirán los destinos de la institución por el período 2025 - 2028, asumirán el próximo 11 de diciembre. La mesa directiva quedó conformada por los arquitectos Diego Domingorena (presidente), Paula Suero (secretaria) y Fabián Bruno (tesorero).

Suero agradeció a sus compañeros y compañeras del IHAT (Instituto de Hábitat y Territorio) por el intenso trabajo y a la Mesa Directiva actual “por la confianza y porque me siento muy orgullosa y muy honrada por este nuevo compromiso”.

Por su parte Bruno expresó que “esto se logró gracias a trabajar en equipo y de entrada se sintió el acompañamiento general de todos, aportando trabajo, esfuerzo, ideas. Aprendí mucho de esta gestión y agradezco la confianza para este cargo”

Por último, el presidente reelecto Domingorena agradeció a todos y todas que acompañan esta lista desde hace 15 años. “Teníamos un montón de proyectos que se concretaron pero estaba preocupado porque pensaba qué iba a pasar con el Museo MARC y con el Espacio Cova. La gestión es efímera pero estas cosas son materiales, están funcionando, sabemos el trabajo que nos llevó hacerlo, lo que cuesta sostenerlo, cómo usamos la imaginación todo el tiempo para que se mantengan solo. Hay un montón de equipos armados, mucha gente joven que está esperando su lugar y que viene empujando y eso me da la esperanza de que esto va a continuar”, subrayó.