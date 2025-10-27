Clases: qué pasa con las escuelas en las que se votó este domingo

Luego de una extensa jornada electoral que aplicó por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), muchas escuelas de Mar del Plata que funcionaron como centro de votación se preparan para abrir sus puertas este lunes.

Según adelantaron autoridades municipales y gremiales, las clases se dictarán con normalidad en todo el partido de General Pueyrredon, tanto en el turno mañana como en el tarde.

Tal como había sucedido el pasado 7 de septiembre en las elecciones provinciales, se incorporó un dispositivo de limpieza nocturna con auxiliares que dejaron en condiciones cada establecimiento. Además, la aplicación de la BUP permitió que no hubiera tanto descarte de boletas y papeles, por lo que el ordenamiento fue mucho más rápido.

Una sola escuela sin clases

A pesar de la medida nacional, una provincia dictó una medida diferente: el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia de Entre Ríos dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

La medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.