No busquen más: acá está el gol errado más insólito del año
La jugada se dio en la Liga de Chajarí y se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. El protagonista es Enzo Salas y juega para Vélez de esa ciudad.
Seguramente, Enzo Salas habrá soñado muchas veces que alguna jugada suya tome repercusión y se viralice a nivel nacional e internacional. Lo que nunca le debe haber pasado por la cabeza, es ser protagonista del gol errado más insólito que se haya visto en mucho tiempo.
Por la Liga de Chajarí, se enfrentaban Vélez Sarsfield con Independiente de Villa del Rosario, con el "Fortín" ganando con dos goles de Enzo Salas. En ese momento, un pase mal de un defensor del "rojo" lo había puesto cara a cara con el arquero, lo gambeteó con categoría y se llevó la pelota lo más cerca posible del arco para evitar una imprecisión. Sin embargo, tras meterse en el área chica y al buscar empujarla, la pelota le picó mal y la tiró por arriba del travesaño, para el "uhh generalizado" y las risas posteriores.
La imagen del delantero sentado abajo del arco con las manos en la cabeza se viralizó rápidamente y generó muchos comentarios. De todas formas, su equipo terminó festejando el triunfo por 5 a 3.
