El mapa del voto en General Pueyrredon: La Libertad Avanza lo pintó violeta gracias a la división en Fuerza Patria

El violeta se impone en General Pueyrredon, con una desempeño sorpresivo de AM.

La Libertad Avanza logró imponer su violeta en dos de cada tres circuitos electorales, en un mapa de General Pueyrredon que se llenó de violeta gracias a la división de Fuerza Patria, en el único de los 135 municipios bonaerenses donde no hubo unidad.

Según los datos provisorios, el oficialismo ganó en 19 de los 29 circuitos electorales, mientras que Acción Marplatense dio la sorpresa con ocho triunfos focalizados en la zona periférica al centro de Mar del Plata. Fuerza Patria triunfó en el circuito más sureño, mientras que aún no hay datos oficiales en Colonia Barragán.

Al igual que viene ocurriendo desde el ciclo político que se inauguró en 2015 con Cambiemos, el gobierno logró un arrasador triunfo en el centro. En los circuitos 366, 366A y 367 que abarcan la zona delimitada por la costa, Juan B.Justo, Bronzini y Parque Camet, la lista encabezada por Fernando Muro obtuvo el 46% con 57.591 votos, seguida de lejos por Mariana Cuesta con 18,7% (23.045 votos), Gustavo Pulti de Acción Marplatense con 13,4% (16.517 votos) y Gabriela Azcoitía de Nuevos Aires con 12,5% (15.476).

Los tres circuitos claves donde La Libertad Avanza plasmó su predominio.

Los números del centro muestran desempeños dispares respecto al global que ubicó a La Libertad Avanza con 38,1%, Fuerza Patria con 20,42%, Acción Marplatense con 19,0% y Nuevos Aires con 14,6%.

La relevancia de la zona céntrica es tal para La Libertad Avanza que allí cosechó 57.591 votos que representan el 46% de los 125.280 votos que consiguió en todo General Pueyrredon, cuando el peso del padrón de esos tres circuitos llega al 36% del total.

El predominio de La Libertad Avanza también se notó en todo el sector oeste del distrito, con foco en Sierra de los Padres, como así también en los barrios que se extienden a la vera de la Ruta 2. Triunfos también obtuvo en sectores de Batán, Puerto y en la zona sur que se extiende desde Juan B.Justo hasta Chapadmalal.

Por su lado, Acción Marplatense rubricó en algunos circuitos el gran desempeño en la general. De hecho, obtuvo ocho triunfos entre los que se cuentan circuitos de la zona suroeste de Mar del Plata, añadiendo también la zona norte que abarca las inmediaciones de Parque Camet.

Distinto fue el desempeño de Fuerza Patria, que solamente se puso anotar un triunfo, en el Circuito 370 D, que contiene el sector sur entre Chapadmalal y San Eduardo del Mar. Curiosamente, la victoria abarcó el barrio El Marquesado, donde el gobierno municipal tuvo una insistente campaña en contra del peronismo por el conflicto desatado en 2023 con la cesión del Estado Nacional de un predio al MTE de Juan Grabois.

Muro cosechó un triunfo arrrasador en el centro.

La división del peronismo favoreció a los libertarios

Si bien la política electoral poco se guía por la suma aritmética, no pasó desapercibido que la acumulación de los votos de Fuerza Patria y Acción Marplatense (20,42% y 19,09%, respectivamente) se encuentra por encima de los logrados por La Libertad Avanza (38,14%).

En ese marco, la particularidad de que General Pueyrredon fue el único de los 135 municipios donde los sectores alienados a Cristina Kirchner y Axel Kicillof se presentaron por separado, favoreció ampliamente el desempeño libertario en los circuitos.

Precisamente, de los 19 circuitos en los que triunfó Fernando Muro solamente en 7 sus votos se hallan por arriba de los sumados entre Pulti y Cuesta. Se trata de los ya nombrados circuitos céntricos (366, 366A y 367), a los que se anexan el 364, 364A, 364C y 365F de la zona Puerto y oeste.