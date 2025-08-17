Adiós a Magis TV: ordenaron el cierre de la plataforma y darán de baja a todos los usuarios

En las últimas horas, se ordenó el bloqueo inmediato de Magis TV y la plataforma que permite ver series, películas y canales en vivo, como noticieros y deportes, en streaming y sin tener que pagar, dejará de funcionar. La aplicación posee cientos de usuarios registrados y, pese a que es ilegal, muchas personas optan por utilizarla a diario por sus costos nulos y la calidad de las transmisiones.

No obstante, determinaron el cierre de la APK que brinda un servicio gratuito y ya no emitirá más contenido en el corto plazo. Diferentes plataformas iniciaron reclamos por la ilegalidad de Magis, al emitir material que carece de licencias oficiales. Por tal motivo, se restringirá el acceso a la app, la cual no se encuentra disponible en Android, iOS o Microsoft y es más compleja de instalar por fuera de las tiendas virtuales habilitadas.

Los diferentes servicios de streaming adquieren las licencias de los contenidos que emiten, ya sea a través de cadenas de televisión como productoras de filmes y tiras. Así, pasan a tener la posibilidad de compartir con sus clientes los títulos. En el caso de la app ilegal, el material que se brinda es a través de piratería, ya que no se contrata ninguna certificación. A su vez, al ser gratuito, muchas personas dejan de abonar las suscripciones a Netflix, Dinsey+, Paramount, HBO o incluso compañías de cable.

Además, Magis TV no puede ser descargada desde las tiendas oficiales de los dispositivos y para utilizarla se debe bajar desde un APK externo, los cuales pueden contener virus o ser maliciosos. En primera instancia, les solicita a los usuarios que realicen un registro y carguen, entre otras cosas, su número de teléfono y una cuenta de correo electrónico; aunque esto pueda resultar inofensivo, puede convertirse en un problema. Al no tener un respaldo oficial, la aplicación podría vulnerar la privacidad de las personas que brindan sus medios de contacto.