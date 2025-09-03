Indignante: un futbolista le pegó a la árbitra por expulsarlo y quedó filmado

Un violento episodio tiñó de violencia en el fútbol de la mano de un partido amateur en Colombia. Una árbitra fue agredida físicamente por un jugador tras ser expulsado durante un partido de la Liga de Fútbol de Magdalena.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en Aracataca durante un encuentro de la Primera C, categoría amateur organizada por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol). Según las imágenes que se viralizaron, Vanessa Ceballos sacó tarjeta roja al jugador, quien reaccionó furiosamente.

Según el relato de testigos y videos que se viralizaron en redes sociales, Ceballos mostró la tarjeta roja al futbolista Javier Bolívar, quien se encontraba en el banco de suplentes. En respuesta, Bolívar se levantó y le dio una cachetada a la árbitra. La agresión fue captada en video y rápidamente se viralizó, generando una ola de repudio tanto en Colombia como a nivel internacional.

La jueza intentó responder al ataque, pero fue contenida por varias personas para evitar que la situación escalara. Finalmente, el jugador fue retirado del campo por un compañero que, incluso, pareció recriminarle su accionar.

"Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría", y "un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida", fueron algunas de las respuestas que recibió el video, difundido por el analista arbitral José Borda en su cuenta de X.

Tras la viralización, la Liga de Fútbol del Magdalena condenó el acto de violencia y expresó su apoyo a Ceballos. A través de un comunicado, la entidad subrayó que "no aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres" y afirmó que "el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo".