Borracho y sin papeles: se llevó puesto varios autos y les pegó a dos mujeres policías

El conductor terminó detenido y su auto secuestrado, ya que no tenía papeles y se negó a hacerse el test de alcoholemia.

Un accidente en medio de un raid descontrolado de un conductor terminó con dos mujeres policías agredidas y el imputado, un hombre de 55 años, detenido por resistencia a la autoridad y porque estaba muy flojo de papeles, además de negarse a hacerse el test de alcoholemia: completito.

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este lunes, cuando se denunció al 911 que un conductor a bordo de un Peugeot 505 chocó contra varios autos en Antartida Argentina y Juana Manso. Uno de los autos que impactó era un Fiat Palio, que quedó con la parte trasera chocada.

Pero cuando los efectivos policiales y personal de Tránsito arribaron al lugar, se informó de otro accidente, registrado en 12 de Octubre y Jacinto Peralta Ramos. Al llegar a esa esquina, vieron que el mismo vehículo había generado otro choque, pero la situación se complicó cuando el conductor del auto se tornó agresivo con dos mujeres policías.

A una de ellas le pegó una trompada en un ojo y a una sargento también le lanzó golpes de puño en la cara. Ambas resultaron con lesiones, y al momento de que personal de Tránsito constatara la documentación del conductor, el hombre se negó a realizar al test de alcoholemia. Además, su vehículo terminó secuestrado porque le faltaba de cédula, no tenía seguro y tampoco licencia de conducir.

El Peugeot fue llevado hasta el playón de Tránsito y el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, le inició una causa por Resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser contra un funcionario público. Hoy será trasladado a Tribunales.