Fue campeón de la Champions con el Chelsea y ahora es un exitoso empresario

De la gloria deportiva al éxito empresarial, el jugador que pasó de ser campeón con Chelsea a construir una fortuna en el mundo de la tecnología financiera

Ryan Bertrand inició su carrera en Chelsea en 2006, pero sus primeros años transcurrieron entre cesiones a equipos como Bournemouth, Oldham y Norwich, donde ganó continuidad en la Premier League. Aquella experiencia le dio las bases para regresar a Stamford Bridge y convertirse en parte de una de las etapas más exitosas del club londinense.

El momento cumbre de su carrera llegó en 2012, cuando formó parte del once inicial que conquistó la UEFA Champions League con el Chelsea frente al Bayern Múnich, un logro histórico que todavía es recordado por los aficionados. A ello se sumaron títulos como la FA Cup y la UEFA Europa League, consolidando su lugar en la élite.

Tras su paso por Londres, Bertrand defendió la camiseta del Aston Villa y posteriormente se transformó en referente del Southampton, club en el que alcanzó su madurez futbolística. A nivel internacional, fue convocado a la Eurocopa 2016 con Inglaterra, confirmando su condición de jugador de clase mundial.

Su último desafío deportivo lo vivió en el Leicester City, con el que ganó la Community Shield en la temporada 2021/22. Finalmente, en 2023 decidió poner punto final a su carrera profesional, cerrando un recorrido plagado de títulos y experiencias al más alto nivel de la Premier League.

Lejos de desaparecer del radar, Bertrand había preparado su futuro con anticipación: en 2015 fundó Silicon Markets, una empresa de tecnología financiera que hoy factura millones de dólares al año. Gracias a este proyecto, el exjugador disfruta de una vida estable, cercana a su familia y amigos, demostrando que la transición de la cancha al mundo empresarial puede ser tan exitosa como levantar una Champions League.