Llevaba la F100 cargada a tope con el chasis de un auto robado

Un hombre de 34 años que manejaba una camioneta Ford F100 en la que transportaba varias autopartes y el chasis de un VW Gol con pedido de secuestro activo fue aprehendido por personal policial.

Fueron efectivos de la comisaría decimosexta quienes vieron la camioneta cargada con autopartes y decidieron identificar al conductor en la zona de Polonia al 1700.

Allí confirmaron que el chasis de un VW Gol que llevaba registraba pedido de secuestro activo por hurto desde abril por un hecho cometido durante ese mismo mes.

El resto de los elementos, entre los que había un block de motor, ocho puertas y un calor, no tenían impedimento legal alguno.

El hombre fue trasladado a la dependencia, donde lo notificaron de la formación de una causa por encubrimiento ante la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor.