Se robaron un auto y chocaron en la fuga contra una casa

Los delincuentes asaltaron a una mujer que salía para su trabajo y en la esquina impactaron contra una vivienda.

El robo de un vehículo terminó con un auto chocado contra una vivienda vecina este miércoles por la mañana. El increíble hecho delictivo ocurrió bien temprano, cuando una mujer salía de su casa rumbo al trabajo y fue asaltada por un grupo de delincuentes que protagonizaron un accidente a los pocos metros.

El robo se dio este miércoles por la mañana en una vivienda ubicada en Berutti al 4500, donde una mujer se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue sorprendida por los delincuentes.

Los ladrones la asaltaron y se llevaron su vehículo, un Toyota Yaris. Tras el llamado al 911, los efectivos policiales llegaron a su vivienda, y le tomaron testimonio. La mujer les contó que un delincuente se había puesto a la par en el momento en el que iniciaba su viaje, la hizo descender de su auto y se dio a la fuga.

Pero no había terminado ahí. Minutos después, un vecino que pasaba por el lugar le avisó al personal policial que a pocos metros, en la esquina de Berutti e Italia, había visto un vehículo chocado contra el paredón de una casa, del cual descendieron los delincuentes tras el impacto para fugarse en el Toyota Yaris robado momentos antes.

El auto que terminó chocando de frente contra la casa es un VW Up color blanco que tenía colocado un dominio que no es el real y su llave de ignición puesta, que había sido robado ayer: tenía pedido de secuestro de la Comisaría Segunda.

El raid de los delincuntes no terminó allí, ya que en una vivienda ubicada en Ituzaingo al 4500 rompieron el portón de una garage, aunque no lograron sustraer nada.