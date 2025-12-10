Sigue el alerta amarillo por tormentas fuertes en Mar del Plata: desde qué hora llueve y qué pasa el jueves

Este jueves la máxima alcanzará los 27° y la mínima será de 18°.

Después de un miércoles en el que la máxima alcanzó los 27° y el sol salió en todo su esplendor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para esta noche y pronosticó un panorama similar para el jueves.

De acuerdo al organismo, además tormentas de variada intensidad acompañadas por frecuente actividad eléctrica, para las últimas horas de la jornada se espera ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del sector noroeste.

Alerta amarillo por tormentas para esta noche y también para la tarde y noche del jueves en Mar del Plata.

En tanto al jueves, la probabilidad de precipitaciones en la madrugada y mañana son muy bajas, pero también rige un alerta amarillo por tomentas fuertes durante la tarde y noche, con fuertes vientos del oeste.

Asimismo, será un día caluroso y pesado, con 27° de máxima y 18° de mínima, en el que las lluvias y la humedad se robarán el protagonismo.

Sin embargo, las noticias tienen otro color si se mira el viernes, cuando se prevén cerca de 30° y que el cielo se encuentre mayormente despejado, ideal para volver a la playa después de la abundante caída de agua que nos espera.