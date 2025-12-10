SUPLEMENTOS
Clausuran cuatro talleres y una compra venta de autos en un mega operativo

Estuvo a cargo de personal de cuatro comisarías. Ninguno de los establecimientos estaba habilitado. Secuestraron varios rodados.

Uno de los lugares inspeccionados.

10 de Diciembre de 2025 18:33

Por Redacción 0223

Un operativo de control de talleres a cargo del personal de los gabinetes técnico operativo de las comisarías cuarta, sexta, duodécima y decimosexta terminó con la clausura de cinco establecimientos y el secuestro de algunos rodados.

El personal inspeccionó un taller en calle Rivadavia, otro en Carrillo al 2000, una rectificadora, un taller en Calaza al 2500 y una compra venta de vehículos: ninguno de los cinco locales tenía habilitación municipal ni contaba con libro policial.

Se hicieron de manera simultánea.

“En cada uno de los establecimientos fueron identificados los responsables a los que se les notificó la infracción correspondiente”, indicaron autoridades policiales.

Tras cursar la totalidad de los rodados, blocks de motor, motocicletas y confirmar cuáles no registraban impedimento legal, se clausuraron los locales.

