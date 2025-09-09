Bomba: Marianela Mirra y Alperovich dieron un paso clave y salió a la luz la noticia menos esperada

Marianela Mirra y José Alperovich habrían decidido dar un paso más en su relación de varios años y estarían apostando por formar una familia juntos. Según trascendió en las últimas horas, la ex ganadora de "Gran Hermano" y el ex gobernador de Tucumán estarían empezando un tratamiento de fertilidad con el objetivo de tener un hijo, algo que también conocían sus respectivos círculos íntimos.

A pesar de haber terminado oficialmente su relación meses atrás, la mediática sorprendió a todos al mostrarse conviviendo junto al dirigente político en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria por la condena de abuso sexual de su sobrina. La increíble noticia fue dada a conocer por la periodista Fernanda Iglesias en el programa "Puro Show".

La comunicadora advirtió la pareja estaría planeando conformar una familia y se encontrarían en la búsqueda de quedar embarazados. Al mismo tiempo, cuando ambos atravesaron una fuerte crisis y la ex GH salió a defenestrar al ex mandatario provincial, uno de los puntos principales de la discordia era “no querer engendrar hijos en la cárcel”, aunque la situación parece haber cambiado radicalmente.

Ahora que Alperovich goza el beneficio de la prisión domiciliaria, el motivo de la pelea ya habría quedado atrás definitivamente. “La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo”, remarcó la panelista, que brindó una serie de detalles más sobre el supuesto procedimiento: "Según me enteré, hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”.