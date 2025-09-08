Delincuentes entraron a la casa de un conocido empresario y le robaron $200 millones

Varios delincuentes entraron a la casa de un empresario en la provincia de Santiago del Estero y se robaron una caja fuerte con $200 millones. Al momento del hecho delictivo el dueño de la vivienda no estaba, pero los ladrones golpearon al cuidador.

El robo fue perpetrado este último domingo en la ciudad de Quimilí cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron al domicilio del empresario Miguel Fermanelli y de manera feroz golpearon y atacaron al casero.

Según informaron medios locales, antes de ingresar, uno de los sujetos gritó el nombre del hombre de negocios y fue el cuidador quien respondió que no se encontraba dentro de la vivienda, lo que motivó luego el ingreso de los ladrones.

Ricardo Alberto Delgado, de 43 años, reveló que los sujetos le gritaron que eran policías y al acercarse para abrir la puerta le pegaron en la cabeza con la culata de un arma, para luego maniatarlo.

En los minutos de tensión la banda delictiva le pidió al casero que entregue la combinación de la caja fuerte, ubicada en la biblioteca, pero al no conocerla, los ladrones se la llevaron completa. Se supo que dentro de la caja había cerca de $200 millones, además de objetos personales.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien trata de establecer si hubo un entregador, debido a que los delincuentes fueron directo a la biblioteca y sabían de la existencia de una caja fuerte.

Se supo que horas más tarde la misma fue encontrada en Canal El Alto, pero solo estaba la documentación sobre venta de inmuebles, chequeras, pagarés, un pasaporte chileno, un título de marca y diversas llaves. Respecto al dinero, se habían llevado todo.