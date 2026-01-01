¿Embarazada? Emilia Mernes publicó un video donde Duki hizo un anuncio inesperado

Las especulaciones comenzaron por un video que Emilia publicó en sus historias de Instagram.

Emilia Mernes y Duki despidieron el año lejos de casa, en medio de unas vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo, a través de las redes sociales compartieron con sus seguidores la intimidad de su celebración del Año Nuevo.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores alrededor del mundo no fue su festejo, sino un video que Emilia subió a sus historias de Instagram donde Duki hace un anuncio inesperado. "Se viene el pibe”, dice el músico.

Sus dichos no pasaron para nada desapercibidos y rápidamente se encendieron las especulaciones en las redes. Mientras que algunos celebraron la noticia y la creyeron real, otros aseguraron que Emilia está tomando alcohol en el video y que eso demuestra que el anuncio es falso.

De parte de la pareja, no hubo confirmaciones ni aclaraciones. Todo indica que se trató simplemente de una expresión de Duki, haciendo una broma por todas las veces que se dijo que estaban esperando un bebé.