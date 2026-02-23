Perdió a su nieta y puso su vida al servicio del prójimo: la historia de María y su colecta para las clases

María ayuda a los niño del Merendero Los Guerreros con su coleta solidaria de útiles escolares.

María Asaro es una referente solidaria en la comunidad del barrio López de Gómara. Desde hace cuatro años realiza diferentes tipos de colectas en fechas puntuales para ayudar a quienes más lo necesitan.

Ahora, con la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2026, María inició la campaña “Vuelta a clases” que consta de la recepción de útiles escolares y objetos referentes al ámbito educativo para donar a casi un centenar de niños y adolescentes.

En diálogo con 0223, la mujer explica que hasta el 15 de marzo recibirá útiles nuevos o usados en buen estado, cartucheras, mochilas y guardapolvos que ella misma se ocupará de entregar a los aproximadamente 70 niños y adolescentes que lo necesitan. “Puse como fecha límite el 15 de marzo porque la mayoría de los chicos no empieza la primera semana la escuela”, indica la mujer al tiempo que considera que es un año “difícil” para muchas familias de la ciudad y la zona.

María comenzó a dedicarse a la labor solidaria hace cuatro años, tras la muerte de su nieta pequeña. En las acciones solidarias encontró una forma de aplacar el dolor de la pérdida y afrontar el duelo.

“Empecé para canalizar el dolor y ahora ya hay gente que me llama directamente cuando hay una fecha puntual”, dice la mujer que es parte de la Iglesia “Dolores de vida” y que destaca que las colectas las realiza por fuera de la institución.

“No es necesario tener una ong o una organización para ser solidario”, dice María que este año destinará lo recaudado en la campaña a los 57 niños que asisten al merendero y a 12 casos particulares.

Quienes quieran colaborar con María pueden comunicarse al 223 5904612 o bien acercarse a Independencia 4245.