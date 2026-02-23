¿Se viene la lluvia?: el horario en que hay que sacar el paraguas y guardar la sombrilla

Luego de un fin de semana a puro solo, las nubes llegaron con la última semana del mes de febrero. El cielo estará mayoritariamente cubierto en la mañana, con el sol tratando de ganar sus resquicios antes del mediodía. En la segunda mitad del día, llegará el cambio de viento y se anuncian tormentas.

Por su parte, la máxima temperatura seguirá rondando los 26 grados. Un clima de playa, como en los últimas jornadas. Incluso con viento del noroeste que profundiza la sensación térmica agradable para disfrutar al aire libre. No obstante, los vestigios del este que llegarán a la tarde, traerán consigo un 50 por ciento de probabilidades de lluvia que irán en aumento hacia la noche.

Tal es así que tendremos 22° al finalizar el lunes y un panorama idéntico en todo el martes: comienza con "calorcito", pero se va desvaneciendo la temperatura y, también mañana, las probables lluvias harán que se descomponga el tiempo. Incluyo con mayores chances de chaparrones y tormentas que hoy. Lo demuestra el pronóstico del miércoles, 22 grados de máxima.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Entre el jueves y el viernes se recuperará el calor. Dejará la mesa servida para otro fin de semana que despedirá febrero a lo grande: el último del mes, será ideal para ir a la playa.