En una hora, robaron dos veces en la misma cuadra: "Los vecinos tenemos una enorme preocupación"

Increíble. Los hechos de inseguridad en Mar del Plata mezclan el ingenio, la falta de pudor, la bronca de los vecinos y un miedo con el que ya se convive, por perder algo de lo conseguido. Esta madrugada, con exactamente una hora y media de diferencia, intentaron dos grupos diferentes robar en la misma cuadra.

Todo ocurrió en Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas, barrio Peralta Ramos Oeste. Cerca de las 2 de la mañana el primer intento de robo fue exitoso para los malvivientes. Una pareja va caminando por la calle, se arrima a la vereda y el hombre saca un criquet de la mochila. Fuerza la entrada, abre y se lleva productos de un kiosco. Antes de partir, golpea la cámara de seguridad, aunque ella registró todo.

El reloj marca las 3:43, pero del mismo lunes 23 de febrero. Y es la misma cuadra del barrio. Ahora, tres jóvenes se acercan a un domicilio e intentan "palanquear" el portón. Buscaban llevarse el vehículo de la familia que descansaba. No lo lograron, pero dejaron atónitos a los vecinos que se despertaron por los extraños movimientos. "No queremos esperar a que ocurra algo mayor. Los hechos delictivos están aumentando. Tenemos una enorme preocupación", le dijeron a 0223.

Por ahora, son alertas para la mayoría y bronca para el kiosco que perdió una parte de su mercadería. Pero el temor se metió en el barrio junto a los delincuentes. Y en esta noticia, lo insólito es que no esperan ni una hora en volver a sufrir los intentos de robo.