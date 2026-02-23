Atropelló y mató al ladrón que robó en su taller: comienza el juicio con la selección del jurado popular

Con la selección de los doce jurados titulares y los seis suplentes comienza este lunes el juicio a Claudio Miraball, el mecánico que en agosto de 2023 atropelló y mató en el barrio Las Lilas al ladrón que había robado en su taller mecánico.

El juicio se realizará en la sala de Juicio por Jurados ubicada en el entrepiso de Tribunales y será presidido por el Juez Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal N°1. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 y la defensa del acusado homicidio agravado por alevosía la ejerce el abogado penalista César Sivo.

A lo largo de la instrucción penal preparatoria y en la elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que esa madrugada Miraball condujo su auto por la zona y cuando llegó al lugar donde estaba la víctima y lo atropelló de manera intencional: a su entender actuó con alevosía, una conducta que en caso de ser confirmada por el jurado popular, prevé una pena de prisión perpetua.

Distinto es el panorama que planteará la defensa durante el desarrollo del debate ya que asegura que el imputado, que llega a debate cumpliendo arresto domiciliario, no tuvo intención alguna de matar. El profesional hará foco en la escasa velocidad a la que circulaba y que se confirma con la inexistencia de fracturas en el cuerpo de Pablo Rubén Villaba y que éste estaba ebrio y no pudo poner sus brazos para amortiguar la caída, lo que generó el golpe de su cabeza contra el asfalto.

Lugar del hecho.

En su declaración, poco después de entregarse, Miraball sostuvo que no tuvo “intención de matar a nadie” y recordó que no tiene antecedentes ni “problemas con nadie”: “Tengo miedo por mis hijas, por todo esto, tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi viejo y mi hermano, se quedaron sin trabajo. Hace cuarenta años que mi viejo está en el taller y con todo esto decidió cerrarlo”, sostuvo.

El imputado recordó la cantidad de robos sufridos en el comercio y afirmó que nunca pudieron recuperar nada. “Estoy mal, nos han robado herramientas, cosas de los clientes, ruedas, baterías, estéreos, nos han prendido fuego tachos adentro del taller”, señaló en aquella declaración ante la fiscal Díaz.

Para la funcionaria Miraball observó con su celular las cámaras de seguridad de su taller al activarse la alarma, verificó la presencia de una persona en su interior y se dirigió de manera inmediata en su auto Renault Logan. Durante el trayecto, advirtió el egreso del sujeto y lo observó cruzar la avenida Champagnat a través de la calle Rawson.

Tal como quedó al descubierto gracias al registro que tomó una cámara de la concesionaria ubicada en la zona, el mecánico aceleró, atropelló a Villalba que cayó y murió en el lugar, se dio a la fuga y se mantuvo prófugo hasta que se entregó nueve días más tarde.

Tras la selección del jurado popular, el Juez Viñas abrirá el debate con la identificación del imputado y luego dará lugar a los alegatos de apertura de las partes. De acuerdo a la duración de esas dos actividades, podrían escuchar las primeras testimoniales.