¿Pagás con QR en la playa? Cómo evitar estafas con billeteras virtuales

Especialistas en ciberseguridad del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) advirtieron que durante la temporada alta, las denuncias por fraudes con billeteras virtuales aumentan de manera sostenida, especialmente en zonas turísticas con alta rotación de visitantes.

En la mayoría de los casos el problema se agrava porque las víctimas no detectan el engaño hasta horas o días después, cuando el dinero ya no puede recuperarse.

Las estafas más frecuentes en entornos turísticos

Una de las modalidades más comunes es el cambio de QR. En paradores, puestos ambulantes o comercios informales, los estafadores colocan sobre el mostrador un código QR falso que redirige el pago a una cuenta distinta de la del comerciante real. El pago se realiza correctamente, pero el dinero nunca llega al destinatario esperado.

Otra técnica habitual es el engaño por “error de pago”. El estafador simula ser un vendedor o prestador de servicios y, luego de recibir un pago real, afirma que el dinero no ingresó y solicita que se vuelva a pagar. En contextos ruidosos o de alta circulación, muchos usuarios acceden sin verificar.

También se registran estafas a través de enlaces de pago enviados por WhatsApp, supuestamente para reservar actividades, excursiones o servicios de temporada. Estos enlaces suelen dirigir a páginas falsas que capturan datos de acceso a la billetera virtual.

El riesgo del uso intensivo del celular en vacaciones

El teléfono móvil se convierte en una extensión de la billetera personal. Se utiliza al aire libre, con poca privacidad, redes Wi-Fi abiertas y, muchas veces, sin bloqueo de pantalla activo. Esta combinación facilita robos de información, accesos indebidos y pagos no autorizados.

Desde el CPCIBA remarcan que la automatización de los pagos y la confianza en la tecnología hacen que muchos usuarios confirmen operaciones sin revisar datos básicos como el destinatario o el importe.

Recomendaciones esenciales para proteger las billeteras virtuales

Los siguientes tips forman parte de las recomendaciones elaboradas por especialistas del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires:

Verificar siempre el destinatario del pago: Antes de confirmar una operación, revisar el nombre del titular de la cuenta y el monto. Si el nombre no coincide con el comercio o la persona que presta el servicio, no avanzar con el pago.

Desconfiar de QR impresos o pegados: Priorizar códigos QR generados en el momento desde la aplicación del comerciante. Los QR fijos pueden haber sido reemplazados sin que el usuario lo note.

Evitar enlaces de pago enviados por desconocidos: Nunca ingresar datos desde enlaces recibidos por WhatsApp o redes sociales. Las billeteras virtuales no solicitan credenciales fuera de sus aplicaciones oficiales.

Activar todas las medidas de seguridad disponibles: Utilizar bloqueo por huella, reconocimiento facial o PIN y mantener activas las notificaciones de movimientos para detectar operaciones sospechosas de inmediato.

Limitar el saldo disponible: Mantener solo el dinero necesario reduce el impacto ante una eventual estafa o acceso no autorizado.

Señales de alerta a tener en cuenta

El vendedor se apura para que se confirme el pago.

No permite verificar el QR en su propio dispositivo.

Alega fallas del sistema para justificar pagos duplicados.

Solicita capturas de pantalla del comprobante.

Según los especialistas del CPCIBA, ante cualquiera de estas situaciones lo más recomendable es detener la operación.

Qué hacer ante un pago sospechoso

Si se detecta una transacción no autorizada, se debe actuar de inmediato: bloquear la cuenta desde la aplicación, cambiar contraseñas y contactar al soporte de la billetera virtual. Guardar comprobantes y capturas de pantalla es clave para realizar la denuncia correspondiente.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que la tecnología no es el problema, sino el uso descuidado en contextos de relajación. Unos segundos de verificación antes de confirmar un pago pueden evitar pérdidas económicas y malos recuerdos.