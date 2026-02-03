"No uso WhatsApp para proponer inversiones": el CEO de YPF advirtió que usan su nombre para estafas

En las últimas horas, el CEO de YPF Horacio Marín denunció a través de las redes sociales que están circulando mensajes por WhatsApp que utilizan de su nombre y su imagen de manera fraudulenta.

Según informó el propio Marín, estos mensajes no son enviados por canales oficiales ni asociados a YPF. "Quiero dejar en claro que no me contacto por ese medio ni por redes sociales para proponer inversiones, solicitar datos personales ni gestionar ningún tipo de trámite", expresó en X.

"Toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de los canales institucionales de @YPFoficial y de mis redes verificadas (LinkedIn y X) y nunca te voy a pedir datos personales", agregó el CEO de la empresa.

Marín además recomendó a la población no responder mensajes de este tipo ni compartir información personal. También indicó que ante estas situaciones no se abran enlaces que puedan poner en riesgo la seguridad digital.

"Estemos atentos y no caigamos en este tipo de engaños", cerró el CEO de YPF.