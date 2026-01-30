Los vivos de siempre: cambió su alias para estafar a los colaboradores de una campaña solidaria

En la jornada del jueves, en 0223 compartimos la historia de Facundo, el bebé de tres meses que está internado desde su nacimiento en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Tras una complicación en el parto fue diagnosticado con parálisis cerebral y la familia comenzó una campaña solidaria para que pueda continuar con los complejos cuidados en su casa.

Lamentablemente, los vivos de siempre aparecieron una vez más, para intentar estafar a las personas que genuinamente conocieron el caso y quisieron colaborar con los papás de Facu. El alias para hacer las transferencias es TODOS.POR.FACUBRAHIM y es una cuenta a nombre de su mamá, Ivanna Galla.

En las últimas horas se supo que un hombre, Jorge Santiago Duarte, cambió su alias en la cuenta del Banco Provincia por uno muy parecido al de la colecta. En vez de escribir el apellido de Facu con M, como en realidad se escribe, lo puso con N, para agarrar a los desprevenidos.

Resulta indignante que desde el entorno del bebé de 3 meses que está internado en el Materno Infantil tengan que salir a aclarar que una persona está intentado estafar a los contribuyentes de una campaña solidaria.

La campaña para ayudar a Facu

La externación del bebé depende de la posibilidad de su familia de costear los insumos que requiere un tratamiento domiciliario. A raíz de ello, sus papás comenzaron una colecta para poder comprar los costosos equipos y darle la oportunidad a Facu de pasar sus días junto a la familia.

Para la internación domiciliaria del bebé se requieren cánulas de traqueotomía, sondas de aspiración, soluciones fisiológicas, gasas estériles y filtros especiales, entre otros elementos. Gracias a la solidaridad de la comunidad, la familia ya pudo conseguir un aspirador de secreciones, pero falta el elemento más urgente.

Se trata del concentrador de oxígeno, fundamental para que el bebé pueda recibir el alta médica y seguir su tratamiento en casa. La familia también compartió la lista de los elementos que faltan conseguir, por si alguna persona tiene la posibilidad de donarlos.

Reiteramos una vez más, que quienes deseen colaborar en la colecta solidaria pueden hacerlo al alias: TODOS.POR.FACUBRAHIM a nombre de Ivanna Galla.