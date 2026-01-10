Particular check out: turistas robaron dinero de la caja y las atraparon

Dos turistas de 24 y 57 años fueron aprehendidas el sábado al mediodía en un hotel de Santa Clara del Mar luego de descubrir que al hacer los trámites de salida habían robado dinero de la caja registradora.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar el que llegó al hotel ubicado en Acapulco al 100 donde el dueño del establecimiento denunció que le habían robado dinero en efectivo de la caja y sospechaba de dos pasajeras que se retiraban del lugar.

Los oficiales interceptaron a las mujeres y confirmaron, tras una requisa por cuestiones de urgencia, que tenían en su poder el dinero sustraído.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por hurto y el traslado de ambas a la Unidad Penal N°50 de Batán.