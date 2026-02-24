Intentó llevarse las luces traseras de una Hilux y fue detenido en plena calle

Las luces traseras robadas de una camioneta estacionada en la vía pública.

Un hombre de 59 años fue aprehendido en la noche del martes en Santa Clara del Mar tras ser sorprendido con dos ópticas traseras que minutos antes habían sido sustraídas de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Niza y avenida Montreal, donde personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a un masculino caminando con dos ópticas de camioneta entre sus brazos. Ante la situación, los efectivos lo interceptaron para identificarlo.

El sujeto de 59 años aprehendido en Santa Clara del Mar.

A pocos metros del lugar se encontraba una Toyota Hilux estacionada, la cual presentaba el faltante de sus luces traseras. Tras las primeras averiguaciones, se constató que los elementos que llevaba el sujeto pertenecían a ese rodado, propiedad de un hombre de 48 años que no reside en la localidad.

Además, el aprehendido tenía en su poder herramientas de mano presuntamente utilizadas para cometer el ilícito, las cuales fueron incautadas junto con las ópticas.

Las ópticas y las herramientas utilizadas por el ladrón.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo” y tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la doctora Vaqueiro, quien avaló la aprehensión, dispuso la notificación en el marco del artículo 60 del código procesal penal y el posterior traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El procedimiento se enmarca en los habituales patrullajes preventivos que se realizan en distintos puntos de la localidad costera.